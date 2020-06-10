  • BIST 109.970
  • Altın 376,073
  • Dolar 6,7859
  • Euro 7,7206
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKASıcak ve Nemli Hava geliyor

Mısır'da Kovid-19 Kaynaklı Can Kaybı 1306'ya Yükseldi

» »
Mısır'da Kovid-19 Kaynaklı Can Kaybı 1306'ya Yükseldi
Mısır'da Kovid-19 Kaynaklı Can Kaybı 1306'ya Yükseldi

Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 35 artarak 1306'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 35 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 1385 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece toplam can kaybının 1306'ya, vaka sayısın da 36 bin 829'a yükseldiği kaydedilen açıklamada, 411 kişinin daha taburcu edilmesiyle iyileşen hasta sayısının 9 bin 786'ya ulaştığı ifade edildi.

Ülkede en fazla vakanın Kahire, Giza ve El-Kalyubiye'de, en az vakanın ise Kızıldeniz, Matruh ve Güney Sina'da görüldüğü belirtiliyor.

Etiketler: , , , , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İran'da bir düğüne katılan 40 kişiye Covid-19 bulaştı10 Haziran 2020 Çarşamba 10:53
  • Brezilya'da Covid-19 nedeniyle ölümler azalmıyor: 24 saatte 1272 kişi öldü10 Haziran 2020 Çarşamba 09:15
  • Dünya genelinde Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 413 bini aştı10 Haziran 2020 Çarşamba 09:13
  • Safra kesesinden 400 taş çıktı; doktorlar sayarken yoruldu09 Haziran 2020 Salı 23:30
  • Şekerli İçecekler Öldürüyor09 Haziran 2020 Salı 23:00
  • "Elektronik sigara, akciğeri koruyan hücreleri öldürüyor"09 Haziran 2020 Salı 22:15
  • Genç insanlar neden kalp krizi geçirir?09 Haziran 2020 Salı 21:50
  • Bir adamın mesanesinden 60 santimetrelik şarj kablosu çıkarıldı09 Haziran 2020 Salı 21:30
  • Rastgele kullanılan grip ilaçları kalp ritmini bozuyor09 Haziran 2020 Salı 21:30
  • İlk uzun etkili enjekte edilebilir HIV İlacı Kanada’da ruhsat onayı aldı09 Haziran 2020 Salı 21:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti