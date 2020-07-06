Mısır'da Kovid-19 Nedeniyle 63 Kişi Daha Yaşamını Yitirdi

Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 63 artarak 3 bin 343'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19'dan 63 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 1218 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
Böylece virüs kaynaklı can kaybının 3 bin 343'e, vaka sayısının da 75 bin 253'e çıktığı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca 623 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısının 20 bin 726'ya ulaştığı aktarıldı.
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