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Mısır’da ‘mezar içinde mezar’: Altın dilli yeni mumyalar bulundu

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Mısır’da arkeologlar Oxyrhynchus kazı alanında altın dil ve tırnaklara sahip 13 antik mumya daha buldu.
Mısır’da ‘mezar içinde mezar’: Altın dilli yeni mumyalar bulundu

Euronews Türkçe‘nin aktardığı habere göre mumyalar bir mezar kuyusunun dibinde bulunan üç odalı başka mezarlarda bulundu.

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı’na göre bu mezarlık Büyük İskender’in generallerinden birinin soyundan gelen bir hanedanın Mısır’ı yönettiği bir döneme (M.Ö. 304-30) uzanıyor.

Arkeologlar daha önce Oxyrhynchus’ta 16 altın dilli mumya ortaya çıkarmıştı.

Eski Mısırlılar ölen kişinin öteki dünyada konuşmasına yardımcı olma amacıyla mumyalara altın diller koyuyordu. Çünkü altının ‘tanrıların eti’ olduğuna inanıyordu.

Kahire Amerikan Üniversitesi’nde Mısırbilim profesörü Salima Ikram “Burada altın dillerin sayısı yüksek, bu da ilginçMuhtemelen cesetler, bölgede yaygınlaşan tapınak ve hayvan kültleriyle ilişkili olan üst düzey elitlere ait. İkram ve altın diller, bölgedeki mumyalama evi için moda olmuş olabilir” dedi.

Kazıda ayrıca mezarda yatan ‘Wen-Nefer‘ adlı bir kişiyi tasvir eden ve birkaç Mısır tanrısının eşlik ettiği duvar resimleri de ortaya çıkarıldı.

Mezar alanının tavanındaki bir başka resimde de gökyüzü tanrıçası Nut’u yıldızlarla çevrili olarak tasvir edilmiş. Ayrıca üzerinde birden fazla tanrının tasvir edildiği bir tekne resmi de var.

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