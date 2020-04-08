Mısır'da Ramazan ayı boyunca toplu ibadetlere yasak getirildi

Mısır'da Din İşleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada toplu iftar ve teravih gibi kalabalık grupları bir araya getiren etkinliklere izin verilmeyeceği belirtildi.

Bakanlığın açıklamasına göre camilerde Ramazan ayının son 10 günü yapılan ibadet de bu yıl yasak kapsamına alındı.

Euronews'in haberine göre, Müslüman ülkelerde özellikle yoksullar için toplu oruç açma organizasyonları ile akraba ziyareti ve camilerde toplu ibadetler geleneksel olarak Ramazan ayında daha çok yapılıyor. Reuters haber ajansının aktardığına göre ise El Ezher Üniversitesi'ne bağlı din işleri konseyi, hükümetin açıklamasının oruç tutmaya engel teşkil etmediğini açıkladı.