Mısır'da silahlı saldırı: 5 Polis öldü

Mısır'ın Giza kentinde güvenlik noktasını hedef alan silahlı saldırıda 5 polisin öldüğü bildirildi.
Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, motosiklet kullanan kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişiler, Giza'nınSakkara bölgesindeki arkeolojik alan yakınlarında bulunan bir güvenlik noktasını hedef aldı.
Saldırıda 5 polisin hayatını kaybettiği, bölgede arama tarama faaliyetlerinin başlatıldığı aktarıldı.
Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.
Mısır güvenlik güçleri son aylarda sık sık silahlı saldırıların hedefi oluyor. Söz konusu saldırıların sorumluluğunu çoğu zaman radikal örgütler üstleniyor.
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