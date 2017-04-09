Mısır'da son dakika gelişmesi! Mısır'da ikinci patlama ! Çok sayıda ölü var

Mısır'ın başkenti Kahire'nin kuzeyinde bir kilisede meydana gelen patlamada en az 25 kişi öldü. Kilisedeki patlamanın ardından bir polis karakolunda ikinci patlama yaşandı.

Mısır'ın Tanta şehrindeki bir kilisede meydana gelen patlamada en az 25 kişi hayatını kaybetti, 71 kişi yaralandı. St George Kıpti Kilisesi'ndeki patlamanın, Palmiye Pazarı ayini nedeniyle kalabalık olduğu bir sırada meydana geldiği belirtiliyor. Yerel basına göre ilk saldırının ardından bir polis karakolunda ikinci patlama yaşandı.

Mısır'da başkent Kahire'nin kuzeyinde, Nil Deltası'ndaki Garbiya iline bağlı Tanta'daki Saint George Kilisesi'nde meydana gelen patlamada bilgilere göre en az 25 kişi hayatını kaybetti, 71 kişi yaralandı.

Kilisede bir bombanın patlatıldığı ya da intihar bombacısı ihtimalleri değerlendiriliyor. İçişleri Bakanlığına bağlı sivil savunma ekiplerinin olay yerinde incelemeler yaptığı belirtildi.

Olayın sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı. Hristiyanlar tarafından Hz. İsa'nın Kudüs'te girdiği gün Palmiye Pazarı olarak kutlanıyor. Patlamanın ardından güvenlik güçlerinin kilise civarında başka patlayıcıların da bulunması ihtimaline karşı çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

İKİNCİ BOMBA PATLADI

Tanta kentinde dakikalar sonra ikinci bir patlama meydana geldi. Yerel basına göre ikinci patlama bir polis karakolu hedef alındı.

Geçtiğimiz sene Kahire'deki en büyük Kıpti katedralinde yaşanan bir başka patlamada 25 kişi ölmüş 49 kişi de yaralanmıştı. Kıpti Hrıstiyanlar yaklaşık 85 milyonluk Mısır nüfusunun yüzde 10'unu oluşturuyor.