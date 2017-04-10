Mısır'da üç ay süreli olağanüstü hal

Mısır'da hafta sonu iki Kıpti kilisesini hedef alan ve 44 kişinin hayatını kaybettiği saldırılar sonrası olağanüstü hal ilan edildi.

Mısır'da hafta sonu İskenderiye kentindeki katedrali hedef alan saldırıda 17, Tanta kentindeki kiliseye düzenlenen saldırıda da 27 kişi hayatını kaybetti. Sorumluluğunu IŞİD'in üstlendiği saldırılar sonrası Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah el-Sisi, ülkede üç aylık olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı. El-Sisi televizyondan yaptığı açıklamada olağanüstü hal uygulamasının mecliste onaylandıktan sonra yürürlüğe gireceğini söyledi.

Ülkede ek güvenlik önlemleri alınacağını da belirten el-Sisi, saldırılar sonrası orduya önemli merkezlerin korunmasında polise yardımcı olunması için talimat vermişti.

En az 44 kişinin hayatını kaybettiği saldırılarda yaklaşık 120 kişi de yaralandı. Saldırının sorumluluğunu üstlenen IŞİD'in açıklamasında saldırıların iki intihar bombacısı tarafından yapıldığı belirtildi. Kıptiler, Ortadoğu'nun en kalabalık Hristiyan azınlığını ve 90 milyonluk Mısır nüfusunun yüzde 10'unu oluşturuyor. Saldırının Papa Françesko'nun 29 Nisan'da Mısır'a gerçekleştireceği ziyaretin öncesinde düzenlenmesini de dikkat çekti.

Saldırıya uluslararası tepki

Saldırıya uluslararası toplumdan tepki geldi. Saldırıyı kınayan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, "kilisede barışçıl şekilde pazar ayinine katılan insanların acımasızca öldürüldüğüne" dikkat çekti.

Saldırıyı Twitter mesajı ile kınayan ABD Başkanı Donald Trump da Mısır Devlet Başkanı el-Sisi'ye bu durumun üstesinden geleceği konusunda büyük güven duyduğunu ifade etti.

BM Güvenlik Konseyi de ortak açıklamasında saldırıların "acımasızca" olduğunu belirterek Mısır'daki saldırıların dünya barışı ve uluslararası güvenliğin tehdit aldında olduğunu gösterdiğini ifade etti. Konsey, saldırıların faillerine bunun hesabının sorulmasını istedi.

Öte yandan Almanya Dışişleri Bakanlığı, Mısır'daki yabancılar için terör riskinin artığını duyurdu. Bakanlığın açıklamasında "bütün ülkede terör saldırısı ve kaçırılma tehlikesinin yükseldiğine işaret edilerek Mısır'ın turistik bölgelerine yapılacak seyahatlerde azami dikkat gösterilmesi" tavsiyesine yer verildi.