Mısır'daki Büyük Piramit'te gizemli bir 'boşluk' bulundu, işlevi bilinmiyor

Bilim insanları Mısır'ın Gizeh bölgesindeki Büyük Piramit'te (Keops ya da Khufu Piramidi) önemli bir keşfe imza attı.

Piramitin içindeki 'Büyük Galeri' kısmının üzerinde 30 metrelik bir 'boşluk' tespit edildi. Gizemli boşluğun kasıtlı olarak inşa edilip edilmediği henüz bilinmiyor.

Bilim dergisi Nature'da yayınlanan makaleye göre Japon ve Fransız bilim insanalrından oluşan uluslararsı bir ekip, Büyük Piramit'te 30 metre uzunluğunda ve birkaç metre yüksekliğinde gizemli 'bir boşluk' keşfetti.

19. yüzyıldan bu yana piramitte yapılan en büyük keşif olduğu belirtilen gizemli 'boşluğun' henüz ne olduğu ya da kasıtlı bir amaçla mı yapıldığı bilinmiyor.

​'KOZMİK IŞIN GÖRÜNTÜLEME TEKNİĞİ KULLANILDI'

Bilim insaları keşifte 'muon' adı verilen atomaltı parçacıklarının davranışlarını kayıt altına alan ve geniş kaya yapıların yoğunluklarındaki değişiklikleri saptayabilen kozmik ışın görüntüleme tekniğini kullandı.

Firavun Khufu (Keops) döneminde, MÖ 2509 ile 2483 yılları arasında firavun ve ailesinin mezarı oalrak inşa edilen Büyük Piramit, 140 metre yüksekliğinde ve Kahire yakınlarındaki Gizeh'de bulanan piramitlerin en büyüğü. Piramit aynı zamanda antik dünyanın 7 harikasından ayakta kalabilen sonucusu olma özelliği de taşıyor.

'BİR ODA YA DA BAŞKA PEK ÇOK ŞEY OLABİLİR'

Piramidi ziyaret edenler içerideki 'Büyük Galeri'ye yürüyerek ve yer yer eğilerek uzun bir tünel ile ulaşabiliyor.

Ancak yeni keşfedilen 'boşluk' diğer bilinen koridorların hiçbirine bağlı değil.

Kşfi yaoan 'ScanPyramids' adlı projenin kurucularından biri olan Mehdi Tayubi "Bu büyük olay. Bir ya da daha fazla yapıdan oluşmuş olabilir. Belki de bir başka Büyük Galeri'dir. Bir oda ya da başka pek çok şey olabilir" dedi. Tayubi 'Bence piramidin inşasından bu yana gizliydi" yorumunda da bulundu.

ScanPyramids ekibi daha önce piramidin kuzey yüzünde daha küçük bir boşluğu keşfettiğini de duyurmuştu. Ekip şimdi boşluğun içinde ne olduğunu belirlemeye çalışacak.