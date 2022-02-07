  • BIST 1.997,58
  • Altın 786.30237
  • Dolar 13.5917
  • Euro 15.5498
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAMerck’in Covid-19 İlacında Omicron Müjdesi

Mısır’daki KİPE Muhabiri Evinde Ölü Bulundu

» »
Mısır’daki KİPE Muhabiri Evinde Ölü Bulundu
Mısır’daki KİPE Muhabiri Evinde Ölü Bulundu

 Mısır’da görev yapan gazeteci ve Rum Haber Ajansı (KİPE) muhabiri Nikolaos Katsikas’ın Cumartesi gecesi evinde ölü bulunduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Güney Kıbrıs’ın Mısır Büyükelçisi Omiros Mavrommatis, Katsikas’ın ölümünü teyit etti. Mavrommatis, Katsikas’ın ölüm nedeninin Mısır polisi tarafından araştırıldığını söyledi.

Gazete Katsikas’ın birkaç gün kayıp olması nedeniyle Mısır makamlarının evine gittiğini ve Katsikas’ı ölü olarak bulduğunu yazdı.

Habere göre, KİPE Yönetim Kurulu ve tüm personel Katsikas’ın ölümünden dolayı taziye mesajı yayımlayarak duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rum Medyası İsrail İle İlişkileri Sorguluyor07 Şubat 2022 Pazartesi 17:03
  • AİHM, Rum Yönetimi’ne Vakıflar İdaresi’yle İlgili Görüş Belirtmesi İçin 15 Şubat’a Kadar Süre Verdi07 Şubat 2022 Pazartesi 16:50
  • Shengen’in Dayanıklılığının Artırılmasına Draku’dan Destek06 Şubat 2022 Pazar 15:48
  • Neofitu’nun Söyleşisi06 Şubat 2022 Pazar 15:34
  • Güneyde İki Rus Nezarethaneden Kaçtı06 Şubat 2022 Pazar 15:32
  • Güney'de Yunan Pasaportu Hamili İki Rus Nezarethaneden Kaçtı06 Şubat 2022 Pazar 15:07
  • Sigma TV'de Cinsel Taciz06 Şubat 2022 Pazar 14:04
  • Rum Basınından İddialar… Kasulidis, Blınken’İn 3+1 Toplantısına Katılacağı “Sözü” Aldı06 Şubat 2022 Pazar 13:40
  • Rum Savunma Bakanı İngiltere Yüksek Komiseri’yle Görüştü06 Şubat 2022 Pazar 13:04
  • Anastasiadis'ten İddialar06 Şubat 2022 Pazar 12:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti