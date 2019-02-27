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Mısır’daki tren kazasında 25 kişi yaşamını yitirdi: Ulaştırma bakanı istifa etti

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Mısır’ın başkenti Kahire’deki tren istasyonunda bugün meydana gelen kazada, en az 25 kişinin hayatını kaybetmesi ve 50 kişinin de yaralanmasının ardından Mısır Ulaştırma Bakanı Hişam Arafat istifa etti.
Mısır’daki tren kazasında 25 kişi yaşamını yitirdi: Ulaştırma bakanı istifa etti

Mısır demir yolları olayla ilgili yaptığı açıklamada, yolcu treninin perona yaklaştığı esnada yakıt depolarından birisinin patladığını bildirirken Ulaştırma Bakanlığı, çarpma sonucu trenin dizel tankının patlaması nedeniyle yangının çıktığını duyurdu.

Mısır demir yolları olayla ilgili yaptığı açıklamada, yolcu treninin perona yaklaştığı esnada yakıt depolarından birisinin patladığını bildirirken Ulaştırma Bakanlığı, çarpma sonucu trenin dizel tankının patlaması nedeniyle yangının çıktığını duyurdu.

 

ج . م . ع@Gomhorya_m

أول فيديو للحظة وقوع حادث محطة مصر
ربنا يرحم اللي ماتوا ويصبر اللي عايشين

525

1:39 PM - Feb 27, 2019

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Reuters’e konuşan görgü tanığı Mina Gali ise çarpışma sonrası insanların kaçışmaya başladığını ancak aniden patlama olduğunu söyledi. Gali, “Yerde yatan yanmış en az dokuz ceset gördüm” dedi.

Embedded video

فيديو كاظمة@kathima_video

مشاهد أولية للحريق الهائل الذي نشب في محطة القطارات الرئيسية في القاهرة والذي أدى لعدد من القتلى والجرحى

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12:24 PM - Feb 27, 2019

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Görüntülerdeyse trenin şiddetli bir şekilde perona çarpması sonucu yangının çıktığı fark ediliyor.

Mısır Başbakanı Mustafa Madbouli, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını, sorumluların en ağır şekilde cezalandırılacağını söyledi.

AFP’nin haberine göreyse kaza nedeniyle istifasını sunan ulaştırma bakanı Hişam Arafat’ın istifası başbakan Madbouli tarafından kabul edildi.

Ölü sayısının artması bekleniyor.

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