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Mısır'dan Elon Musk'a: Piramitleri uzaylılar yapmadı

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Mısır'dan Elon Musk'a: Piramitleri uzaylılar yapmadı
Mısır'dan Elon Musk'a: Piramitleri uzaylılar yapmadı

Mısır, piramitleri uzaylıların inşa ettiğini söyleyen Elon Musk'ı ülkeye davet etti.

SpaceX ve Tesla şirketinin sahibi olan, dünyanın en zengin insanlarından Elon Musk, 31 Temmuz'da paylaştığı bir tweette "Piramitleri uzaylıların inşa ettiği aşikar" ifadelerini kullanmıştı.

Tweeti alıntılayan Mısır Uluslararası İşbirliği Bakanı Rania al-Mashat piramitleri görenlerin, bunların işçiler tarafından inşa edildiğine ikna olacağını söyledi.

Al-Mashat, "İşlerinizi büyük bir beğeniyle takip ediyorum. Sizi ve Space X'i piramitlerin nasıl inşa edildiğini anlatan metinleri incelemek ve piramitleri inşa edenlerin mezarlarını görmek için davet ediyorum. Bay Musk, sizi bekliyoruz" paylaşımında bulundu.

Uzmanlar 1990'larda keşfedilen, piramitleri inşa edenler için yapılan mezarların, bu dev yapıların antik Mısırlılar tarafından inşa edildiğini kanıtladığını söylüyor.

Musk'ın Cuma günü yazdığı paylaştığı Tweet, yüz bin civarında retweet aldı.

Mısırlı arkeolog Zahi Hawass da konuyla ilgili paylaştığı videoda "Musk'ın iddialarının bir halüsinasyon olduğunu" söyledi.

EgyptToday'in aktardığına göre Hawass "Ben piramitleri inşa eden işçilerin mezarlarını buldum. Bunları inşa edenler Mısırlılardı ve köle de değillerdi" dedi.

Musk söz konusu paylaşımından sonra bir BBC History makalesi paylaşarak, "Bu BBC makalesi, piramitlerin nasıl inşa edildiğini mantıklı bir şekilde anlatıyor" dedi.

İnşa edilen piramitlerin 100'den fazlası günümüze kadar ulaşmayı başardı. Bunların en ünlüsü, 450 metreden fazla yüksekliğiyle Keops Piramidi.

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