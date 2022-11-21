Mısır'dan Erdoğan-Sisi fotoğrafına ilişkin açıklama: İkili ilişkilerde yeni başlangıç

Mısır’dan yapılan açıklamada Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Erdoğan'ın Katar'da el sıkıştığı fotoğraf, "İkili ilişkilerin yeni başlangıcı" olarak yorumlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışı dolayısıyla liderlere verilecek resepsiyona katıldı. Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile selamlaştı. Erdoğan'ın 2013'teki Mısır askeri darbesinden sonra iki ülke arasındaki ilişkileri kestiği ve hakkında "tiran", "katil", ve "darbeci" gibi ithamlarda bulunduğu Sisi ile el sıkışma fotoğrafı, kısa sürede sosyal medyada tepki topladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar dönüşü gazetecilerin sorusunu yanıtladığında Sisi'yle fotoğrafına ilişkin şunları söylemişti:

"Bir süreç başlayabilir demiştik. Böyle bir sürecin başlaması için burada bir adım atılmış oldu ve hayırlısıyla görüşmeleri yaptık. Temennim odur ki, önce bakanlarımızla başlayan bir süreci, daha sonra inşallah üst düzey görüşmelerle iyi bir noktaya taşıyalım istiyoruz. Çünkü olaya ben şöyle bakıyorum, Türkiye-Mısır arası, bir liderler buluşması değildir, Türk milleti ile Mısır halkının geçmişteki birlikteliği bizim için çok önemlidir. Yeniden niye olmasın, yeniden niye başlamasın? Bunların sinyalini verdik. İnşallah fevkalade bir hal olmadıktan sonra bu adımı hayırlısıyla atarız. Bizim tabii kendilerinden tek isteğimiz; bu görüşmelerle birlikte, bize karşı Akdeniz’de tavır içinde olanlara yönelik burada biz barışı ikame edelim, onunla beraber yolumuza inşallah devam edelim."

Erdoğan, Sisi'ye "tiran, katil, darbeci" demişti

Türkiye-Mısır ilişkileri, 2013’te Mısır’da Müslüman Kardeşler iktidarına Sisi liderliğindeki ordunun darbe yapması ve yönetimi ele geçirmesinin ardından kopmuştu. Erdoğan ile Sisi arasındaki bu tokalaşma, Müslüman Kardeşler iktidarına yapılan darbeden 9 yıl sonra iki ülke arasındaki en üst düzey temas oldu. Erdoğan daha önce Sisi'yi 'Katil' ve 'Darbeci' gibi sert ifadelerle hedef almıştı.

Mısır askerî darbesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler gerginleşmiş ve iki ülkenin diplomatik ilişkileri maslahatgüzar seviyesine gerilemişti. İlerleyen dönemlerde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve dönemin Başbakanı Binali Yıldırım, askerî müdahaleyi darbe olarak nitelendirmiş ve Erdoğan Sisi’yi “tiran” olarak nitelemişti.

"Sisi ile asla görüşemeyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı bir canlı yayınında Sisi ile ilgili şunları söylemişti:

"Ben böyle bir kişiyle asla görüşmem. Her şeyden önce onun bir defa genel afla içerideki bütün bu insanları serbest bırakması lazım. Serbest bırakmadığı sürece biz kalkıp Sisi'yle görüşemeyiz. Görüşenler de tarihte farklı bir şekilde değerlendirilecektir. Sisi göreve geldiğinden bu yana 42 kişiyi idam ettiler. En son 9 genci idam ettiler. Bu bir defa yenilir yutulur bir lokma değildir. Mısır halkı bizim canımız ciğerimizdir ama Sisi asla!"

"Sisi denilen kişi, şu anda Mısır'da böyle bir yöneticidir"

Erdoğan, başka bir canlı yayında ise Sisi'ye yönelik olarak şöyle konuşmuştu:

"Darbecilerin yaptığı açıklamalar ne Mısır halkının ne de uluslararası kamuoyunun vicdanını rahatlatmaktan uzaktır. Darbeci yönetim tarafından basın yayın kuruluşlarına uygulanan abluka, şüpheleri daha da arttırmaktadır. Bir ülkede seçimle gelen ilk cumhurbaşkanı 20-25 dakika can çekişiyor ve orada en ufak bir müdahale yapılmıyor. Ailesi, bir vasiyetin yerine getirilmesini istiyor 'kendi köyüme gömülmek istiyorum' diyor ve ailesine naaşını vermiyorlar. Sadece iki oğlu ile avukatları bu defin esnasında hazır bulunabiliyor. Böyle bir cinayet olabilir mi? Sisi denilen kişi, şu anda Mısır'da böyle bir yöneticidir."

"Beni Sisi'yle barıştırmak isteyenler var"

Erdoğan, 13 Mart 2019 yılında katıldığı bir programda şu Cumhurbaşkanı Sisi hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Beni Sisi'yle barıştırmak isteyenler var. Asla kabul etmiyorum, etmem de. Halkın yüzde 52 oyu almış olan Mursi'yi ve arkadaşlarını mahkum eden bir kişiyle karşı karşıya gelmem"

"Zalimdir, demokrat değildir"

"Ben kendisi için her zaman onu söylüyorum bir zalimdir ve bir demokrat değildir. Gerçek manada bir demokrasinin neticesi iş başına gelmiş birisi değildir. Bizim bu ifadelerimiz tabi gerek Sisi ve etrafındakileri, aynı zamanda dünyada da onları sevenleri rahatsız edebilir. Ama önemli olan bu dünyada haklıların yanında yer alanların buna nasıl baktığıdır."

"Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı?"

Erdoğan, İstanbul Sancaktepe'de düzenlenen bir toplu açılış töreninde CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nu hedef almıştı. 23 Haziran seçimlerini Mısır'daki Muhammed Mursi'nin ölümüyle ilişkilendiren Erdoğan, "Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı?" ifadesini kullanmıştı

Sisi'ye karşı 'Rabia' işareti yapmıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır askerî darbesini protesto etmek amacıyla Mısır'ın cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ve Müslüman Kardeşler destekçileri tarafından kullanılan bir simge olan 'Rabia' işaretini "Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet"anlamıyla kullanıldı.