  • BIST 4.507,24
  • Altın 1044.394
  • Dolar 18.6201
  • Euro 19.0894
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKASeçim yasakları başladı

Mısır'dan Erdoğan-Sisi fotoğrafına ilişkin açıklama: İkili ilişkilerde yeni başlangıç

»
Mısır Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi’nin Katar’da el sıkıştığı fotoğrafa ilişkin açıklama yaptı.
Mısır'dan Erdoğan-Sisi fotoğrafına ilişkin açıklama: İkili ilişkilerde yeni başlangıç

Mısır’dan yapılan açıklamada Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Erdoğan'ın Katar'da el sıkıştığı fotoğraf,  "İkili ilişkilerin yeni başlangıcı" olarak yorumlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışı dolayısıyla liderlere verilecek resepsiyona katıldı. Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile selamlaştı. Erdoğan'ın 2013'teki Mısır askeri darbesinden  sonra iki ülke arasındaki ilişkileri kestiği ve hakkında "tiran", "katil", ve "darbeci" gibi ithamlarda bulunduğu Sisi ile el sıkışma fotoğrafı, kısa sürede sosyal medyada tepki topladı.

 

Erdoğan: Yeniden niye başlamasın?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar dönüşü gazetecilerin sorusunu yanıtladığında Sisi'yle fotoğrafına ilişkin şunları söylemişti:

"Bir süreç başlayabilir demiştik. Böyle bir sürecin başlaması için burada bir adım atılmış oldu ve hayırlısıyla görüşmeleri yaptık. Temennim odur ki, önce bakanlarımızla başlayan bir süreci, daha sonra inşallah üst düzey görüşmelerle iyi bir noktaya taşıyalım istiyoruz. Çünkü olaya ben şöyle bakıyorum, Türkiye-Mısır arası, bir liderler buluşması değildir, Türk milleti ile Mısır halkının geçmişteki birlikteliği bizim için çok önemlidir. Yeniden niye olmasın, yeniden niye başlamasın? Bunların sinyalini verdik. İnşallah fevkalade bir hal olmadıktan sonra bu adımı hayırlısıyla atarız. Bizim tabii kendilerinden tek isteğimiz; bu görüşmelerle birlikte, bize karşı Akdeniz’de tavır içinde olanlara yönelik burada biz barışı ikame edelim, onunla beraber yolumuza inşallah devam edelim."

 

Erdoğan, Sisi'ye "tiran, katil, darbeci" demişti

Türkiye-Mısır ilişkileri, 2013’te Mısır’da Müslüman Kardeşler iktidarına Sisi liderliğindeki ordunun darbe yapması ve yönetimi ele geçirmesinin ardından kopmuştu. Erdoğan ile Sisi arasındaki bu tokalaşma, Müslüman Kardeşler iktidarına yapılan darbeden 9 yıl sonra iki ülke arasındaki en üst düzey temas oldu. Erdoğan daha önce Sisi'yi 'Katil' ve 'Darbeci' gibi sert ifadelerle hedef almıştı.

Mısır askerî darbesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler gerginleşmiş ve iki ülkenin diplomatik ilişkileri maslahatgüzar seviyesine gerilemişti. İlerleyen dönemlerde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve dönemin Başbakanı Binali Yıldırım, askerî müdahaleyi darbe olarak nitelendirmiş ve Erdoğan Sisi’yi “tiran” olarak nitelemişti.

 

"Sisi ile asla görüşemeyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı bir canlı yayınında Sisi ile ilgili şunları söylemişti:

"Ben böyle bir kişiyle asla görüşmem. Her şeyden önce onun bir defa genel afla içerideki bütün bu insanları serbest bırakması lazım. Serbest bırakmadığı sürece biz kalkıp Sisi'yle görüşemeyiz. Görüşenler de tarihte farklı bir şekilde değerlendirilecektir. Sisi göreve geldiğinden bu yana 42 kişiyi idam ettiler. En son 9 genci idam ettiler. Bu bir defa yenilir yutulur bir lokma değildir. Mısır halkı bizim canımız ciğerimizdir ama Sisi asla!"

"Sisi denilen kişi, şu anda Mısır'da böyle bir yöneticidir"

Erdoğan, başka bir canlı yayında ise Sisi'ye yönelik olarak şöyle konuşmuştu:

"Darbecilerin yaptığı açıklamalar ne Mısır halkının ne de uluslararası kamuoyunun vicdanını rahatlatmaktan uzaktır. Darbeci yönetim tarafından basın yayın kuruluşlarına uygulanan abluka, şüpheleri daha da arttırmaktadır. Bir ülkede seçimle gelen ilk cumhurbaşkanı 20-25 dakika can çekişiyor ve orada en ufak bir müdahale yapılmıyor. Ailesi, bir vasiyetin yerine getirilmesini istiyor 'kendi köyüme gömülmek istiyorum' diyor ve ailesine naaşını vermiyorlar. Sadece iki oğlu ile avukatları bu defin esnasında hazır bulunabiliyor. Böyle bir cinayet olabilir mi? Sisi denilen kişi, şu anda Mısır'da böyle bir yöneticidir."

"Beni Sisi'yle barıştırmak isteyenler var"

Erdoğan, 13 Mart 2019 yılında katıldığı bir programda şu Cumhurbaşkanı Sisi hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Beni Sisi'yle barıştırmak isteyenler var. Asla kabul etmiyorum, etmem de. Halkın yüzde 52 oyu almış olan Mursi'yi ve arkadaşlarını mahkum eden bir kişiyle karşı karşıya gelmem" 

"Zalimdir, demokrat değildir"

"Ben kendisi için her zaman onu söylüyorum bir zalimdir ve bir demokrat değildir. Gerçek manada bir demokrasinin neticesi iş başına gelmiş birisi değildir. Bizim bu ifadelerimiz tabi gerek Sisi ve etrafındakileri, aynı zamanda dünyada da onları sevenleri rahatsız edebilir. Ama önemli olan bu dünyada haklıların yanında yer alanların buna nasıl baktığıdır."

"Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı?"

Erdoğan, İstanbul Sancaktepe'de düzenlenen bir toplu açılış töreninde CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nu hedef almıştı. 23 Haziran seçimlerini Mısır'daki Muhammed Mursi'nin ölümüyle ilişkilendiren Erdoğan,  "Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı?" ifadesini kullanmıştı

Sisi'ye karşı 'Rabia' işareti yapmıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır askerî darbesini protesto etmek amacıyla Mısır'ın cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ve Müslüman Kardeşler destekçileri tarafından kullanılan bir simge olan 'Rabia' işaretini "Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet"anlamıyla kullanıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fitch, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti19 Kasım 2022 Cumartesi 12:19
  • Çavuşoğlu: KKTC’nin bir yere gözlemci üye olabilmesi için başkasından icazet alacak değiliz17 Kasım 2022 Perşembe 22:29
  • Kurtulmuş: “KKTC, eninde sonunda dünyanın birçok devleti tarafından tanınacak”17 Kasım 2022 Perşembe 22:20
  • Arnavutluk Başbakanı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Guterres'e tebrik17 Kasım 2022 Perşembe 20:36
  • İmamoğlu: Hesaplaşma değil helalleşme17 Kasım 2022 Perşembe 00:30
  • “Altılı Masa”dan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi kullanımı konusunda karar17 Kasım 2022 Perşembe 00:25
  • MHP’li ilçe başkanından ‘İstiklal bombacısı ile irtibat’ iddiasına yalanlama15 Kasım 2022 Salı 22:31
  • KKTC’nin 39. Kuruluş Yıl Dönümü Taksim Meydanı’nda Kutlandı15 Kasım 2022 Salı 15:24
  • BM Genel Sekreteri’nden Türkiye’ye taziye mesajı14 Kasım 2022 Pazartesi 18:16
  • Terör Örgütü PKK İstanbul'daki patlamayı üstlenmedi!14 Kasım 2022 Pazartesi 15:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti