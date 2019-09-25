Mısır'dan Erdoğan'ın BM konuşmasına sert tepki

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Hafız, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma sırasında Mısır'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Erdoğan’ın iddialarını ‘temelsiz’ olarak niteleyen Hafız, Erdoğan'ın görünürde adaleti savunduğunu ancak gerçekte Mısır halkına olan nefretini yansıttığını dile getirdi.

Erdoğan’ın geçmişte Müslüman Kardeşler’e siyasi destek verdiğini hatırlatan Hafız, "Erdoğan’ın bölgedeki terörizme sponsor olması ve Türk halkının haklarına yönelik ihlalleri göz önünde bulundurulduğunda bu açıklamalar ironik" dedi.

Erdoğan'ın dikkatleri yönetiminin giderek azalan popülaritesinden ve hem içeride hem de uluslararası alanda aldığı yenilgilerden uzaklaştırmak amacıyla bu tarz çıkışlar yaptığını söyleyen Hafız, Erdoğan yönetiminin birçok ihlale başvurduğunu kaydetti.

BM Genel Kurulu'nda konuşan Erdoğan, Eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin ölümüne değinerek, "Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın mahkeme salonunda çırpınarak ölmesi ve ailesinin defnine bile müsaade edilmemesi de içimizde kanayan bir yaradır. Bölgenin adalete ve hakkaniyete olan derin ihtiyacının adeta birer sembolü olmuştur" demişti