Mısır'dan 'Türk dizilerini izlemeyin' fetvası: Erdoğan'ın hegemonya hayallerine hizmet ediyor

Mısır'da en üst İslam hukuku resmi kurumu olan Daru'l İfta Fıkıh Konseyi'ne bağlı Küresel Fetva Endeksi ile Dünya Çapında Fetva Daireleri Genel Sekreterliği, Türk dizileri Diriliş Ertuğrul ve Kurtlar Vadisi'nin izlenmemesi uyarısı yaparken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.

AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es Sisi arasındaki husumet devam ederken, Mısır Daru'l İfta'sına bağlı Küresel Fetva Endeksi'nin resmi web sitesinden Türk dizileri Diriliş Ertuğrul ve Kurtlar Vadisi ile ilgili açıklama yayımlandı.

Bu dizilerin Erdoğan'ın Osmanlı İmparatorluğunu geri getirme hayaline hizmet ettiği, Türkiye’nin bu diziler yoluyla Arap ülkelerinde 'nüfuz' oluşturmayı amaçladığını öne süren Mısır resmi fetvasında şu iddialara yer verildi:

"Erdoğan, Osmanlı İmparatorluğu'nun yeniden gelmesini istiyor. Ancak hiçbir zaman bu emeline ulaşmadı, ulaşmayacak. Amacına ulaşmak için ise siyasi, dini ve hatta kültür sanat alanında tüm gücünü kullanıyor. Bunun en büyük delili de Kurtlar Vadisi ve Diriliş Ertuğrul adlı Türk dizileridir. Erdoğan, daha önce bu dizi hakkında ‘Türkiye ve halkının gücünü hafife alanlara önemli bir cevap’ sözlerini kullanmıştı."

Erdoğan'ın gücü kültür sanat eserlerine de başvurarak siyasi ve dini olarak ele geçirme rüyasından vazgeçmediği dile getirilen fetvada, şöyle denildi:

"Tıpkı terör örgütleri gibi Türkiye Cumhurbaşkanı ile yandaşları da askeri operasyonlarına kılıf geçirmek için genelde dini söyleme, özelde fetvaya başvurmaktan çekinmiyor."

"Erdoğan ile yandaşları, kendilerinin dünya çapında Müslümanları desteklemekten sorumlu halifelik liderleri olduğu, onların zulüm ve adaletsizlikten kurtarıcıları oldukları fikrini uluslara ve halklara ihraç ederken aynı zamanda şeriatı hayata geçirmeye çalışıyor."

"Bu sömürgeci kampanyalarındaki asıl itkinin Erdoğan'ın maddi ve siyasi kazanç elde etmeye devam etmesi olduğunu gizlemeye çalışıyorlar."

"Erdoğan Ortadoğu'da hegemonya kurmak için elindeki bütün olası araçları kullanmak istiyor ve bunlar içinde en önemlisi de dini söylem ve fetva söylemi."

Mısır'ın Küresel Fetva Endeksi, Erdoğan'ın Ortadoğu'da hegemonya kurmaya, diktatörlük yönetimini konsolide etmeye ve Müslüman Kardeşler gibi İslamcı grupların müftüleriyle çeşitli ülkelerdeki aşırılıkçı militanları kendi safına çekip görevlendirmeye yönelik fetvalar verdiğini iddia etti, fetvaların kategorilerine dair çeşitli oranlar paylaştı.

Türkiye menşeli dizilerin 'kötü niyetli ve çarpık' olduğunu da öne süren fetvada, bu dizilerin İslam hukukundaki hükümleri 'şiddet ve cinayet' olarak, Diriliş Ertuğrul'un da İslam fıkhında yer alan doğru hükümleri 'yanlış eylemler' olarak sunduğunu ortaya attı.