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Mısır’dan Türkiye açıklaması: İlerlemek için tatmin olmamız gerek

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Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü, Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkileri Bloomberg’e yorumladı.
Mısır’dan Türkiye açıklaması: İlerlemek için tatmin olmamız gerek

Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü, Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkileri Bloomberg’e yorumladı.

Arap Baharı’nın ardından göreve gelen ilk seçilmiş cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin darbeyle indirilmesinden sonra Ankara-Kahire hattında ilişkilerin kopmasından yıllar sonra iki ülke dün gerçekleştirilen görüşmelerle yeniden normalleşme yoluna gitti.

2013’te askeri darbeyle devrilen Müslüman Kardeşler destekli Muhammed Mursi’nin ardından, ABD Başkanı Joe Biden’ın göreve gelmesiyle yumuşama yönünde ilerleyen Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkiyi Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü yorumladı.

“YAPILMASI GEREKEN ÇOK ŞEY VAR”

Mısır’ın Türkiye ile ilişkileri düzeltme yolları aradığına dikkat çeken Şükrü, “Mısır, Türkiye ile bir çözüm bulmak ve ilişkileri normalleştirmek için istekli fakat daha yapılması gereken çok şey var” dedi.

Şükrü, “Mısır şu an hali hazırdaki sorunların çözümünden tatmin olursa, ilerleme için kapı daha da açılacak” ifadesini kullandı.

2013’te Mısır’da yaşanan askeri darbe sonrasında gerilen ilişkiler Libya’da da tırmanmıştı. Libya’da Türkiye Trablus hükümetini desteklerken Mısır da Hafter’i ve ordusuna destek vermişti.

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