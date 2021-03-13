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Mısır’dan, ‘Türkiye ile ilişkilerin iyileştirilmesi için egemenlik ilkesine saygı duyulmalı’ açıklaması

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Mısırlı yetkili, Türk ve Mısır diplomatik misyonlarının maslahatgüzarlık düzeyinde çalışmalarını sürdürdüğü göz önüne alındığında Türkiye ile diplomatik temasların “yeniden” başlaması diye bir tanımlamanın yapılamayacağını aktardı.
Mısır’dan, ‘Türkiye ile ilişkilerin iyileştirilmesi için egemenlik ilkesine saygı duyulmalı’ açıklaması

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, “Mısır ile hem istihbarat düzeyinde hem de dışişleri bakanlıkları düzeyinde temaslarımız var. Diplomatik düzeyde temaslarımız başladı.” yönündeki açıklamalarına Mısır’dan yanıt geldi.

Mısır haber ajansı MENA’nın, ismini açıklamadığı resmi bir kaynağa dayandırdığı haberde, Mısır’ın, kendisiyle normal ilişkiler kurmak isteyen herhangi bir ülkeden, uluslararası hukuk kurallarına, iyi komşuluk ve egemenlik ilkelerine uymasını ve bölgedeki Arap ülkelerinin içişlerine müdahale girişimlerini durdurmasını beklediği vurgulandı.

Mısırlı yetkili, Türk ve Mısır diplomatik misyonlarının maslahatgüzarlık düzeyinde çalışmalarını sürdürdüğü göz önüne alındığında Türkiye ile diplomatik temasların “yeniden” başlaması diye bir tanımlamanın yapılamayacağını aktardı.

Söz konusu yetkili, ayrıca iki ülke halkları arasında güçlü bağların olduğuna işaret etti. Çavuşoğlu, 12 Mart’ta dış politikaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye-Mısır ilişkilerinin normalleştirilmesinde iki ülkenin de herhangi bir ön koşul öne sürüp sürmediğinin sorulması üzerine, şu yanıtı vermişti: “Herhangi bir ön koşul Mısırlılardan gelmedi. Bizden de herhangi bir ön koşul şu anda gitmedi. Ama yıllarca bağlar kopuk olunca bir günde hiçbir şey olmamış gibi hareket etmek de o kadar kolay olmuyor. Yavaş yavaş görüşerek, bir yol haritası belirleyerek ve o konularda adım atarak oluşuyor. Yıllardır ister istemez bu kadar kopukluk olunca bir güven eksikliği de oluyor. Bu normal, iki tarafta da olabilir. O nedenle belli bir strateji, yol haritası çerçevesinde görüşmeler oluyor, devam ediyor. Mısır ile hem istihbarat düzeyinde hem de dışişleri bakanlıkları düzeyinde temaslarımız var. Diplomatik düzeyde temaslarımız başladı.”

Mısırlı bir istihbarat yetkilisi de 12 Mart’ta, Türk istihbaratından, Kahire’de toplantı yapılması yününde talep aldıklarını ve bunu memnuniyetle karşıladıklarını söylemişti.

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