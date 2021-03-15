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Mısır’dan Türkiye’ye İlişkileri Normalleştirme Şartı

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Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için Türkiye’nin Mısır’ın ilkeleri ve amaçlarıyla uyum göstermesi gerektiğini söyledi.
Mısır’dan Türkiye’ye İlişkileri Normalleştirme Şartı

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için Türkiye’nin Mısır’ın ilkeleri ve amaçlarıyla uyum göstermesi gerektiğini söyledi.

Şukri, iki ülke arasında temasın olduğunu doğruladı ancak bunun sınırlı olduğunu söyledi.

Ankara’yla Kahire arasındaki ilişkiler Mısır ordusunun ülkenin demokratik olarak seçilen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’yi 2013’te devirmesinden sonra donmuştu.

Meclis Dış İlişkiler Komisyonunda konuşan Şukri "Normal diplomatik çerçevenin dışında bir iletişim yok. Eğer Türkiye'den Mısır'ın prensipleri ve hedeflerine uygun gerçek adımlar gelirse ilişkilerin normale dönmesi için temeller atılabilir," ifadelerini kullandı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Cuma günü yaptığı açıklamada Mısır ile hem diplomatik hem istihbari temasların başladığını belirtmiş, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "Mısır'la istihbari, diplomatik ve ekonomik olarak zaten işbirliği sürecimiz devam ediyor. Bunda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. En üst düzeyde değil de en üst düzeyin şöyle bir tık altında bu devam ediyor" açıklaması yapmış ve Mısır'la bu süreci çok daha güçlü bir şekilde devam ettirmek istediklerini kaydetmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da temasların en üst düzeyin bir altında gerçekleşmekte olduğunu söylemişti.

Mısır istihbarat kaynakları Türkiye’nin iki ülke arasında işbirliğini görüşmek için bir toplantı önerdiğini belirtmişti.

'KATAR'DAN OLUMLU İŞARETLER VAR'

Şukri ayrıca Katar ve Mısır arasındaki ilişkilerin ivme kazanması için Katar'dan olumlu işaretler aldıklarını belirtti.

Katar'daki kardeşlerimizden, ilişkilerin tüm siyasi ve ekonomik yönleriyle yeniden ivme kazanmasını istedikleri ve bu konuda kararlı olduklarına dair olumlu bir mesaj var." ifadesini kullanan Şukri, Suudi Arabistan'daki Ula Zirvesi'nde alınan kararların uygulanması için çaba sarf edildiğini aktardı.

Katar'ın uzlaşı anlaşmasının yükümlülüklerini yerine getirmesini beklediklerini kaydeden Şukri, Ula zirvesinin sonuçlarına ilişkin kesin bir şey söylemek için erken olduğunu bildirdi.

Anlaşmayı takip komitesinin, sonuçları incelediğini kaydeden Şukri, "Yükümlülükler yerine getirilmezse başka bir sayfa açarız." ifadesini kullandı.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, 3 Mart'ta Mısır'ın başkenti Kahire'ye bir ziyarette bulunmuş, ülkesi ve Mısır aralarındaki sıcak ilişkileri canlandırmaya çalıştığını söylemişti.

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