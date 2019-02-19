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Mısır'ın başkenti Kahire'de intihar saldırısı

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Mısır'ın başkenti Kahire'de intihar saldırısı
Mısır'ın başkenti Kahire'de intihar saldırısı

Mısır'ın başkenti Kahire'de intihar saldırısı düzenlendi. El-Darb El-Ahmar bölgesindeki El-Azhar camii yakınlarında gerçekleşen olayda iki polis hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Mısır İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 15 Şubat’ta Giza’da el yapımı bomba ile düzenlenen saldırının faillerinin bulunması için gerçekleştirilen operasyon kapsamında polis tarafından takip edilen kişinin, El-Ezher Camisi yakınlarında üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdiği belirtildi.

Devlet televizyonu saldırının sorumlusunun 37 yaşındaki el Hassan Abdullah olduğunu açıkladı. Mısır Başsavcısı Nebil Sadık ise saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

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