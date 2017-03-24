Mısır'ın devrik lideri Hüsnü Mübarek tahliye edildi

Mısır'ın 2011'de çıkan isyanların ardından tutuklanan eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, altı yıl sonra tahliye edildi.

Avukatı Farid El Deeb, Mübarek'in tutukluğunun büyük bölümünü geçirdiği Maadi Askeri Hastanesi'nden bugün çıkarak evine gittiğini açıkladı.

Mübarek 2011 yılında başlayan isyanlar sırasında göstericileri öldürme suçlamasıyla yargılanıyordu.

Mısır'daki temyiz mahkemesi ise bu ay Mübarek'i suçsuz buldu ve serbest bırakılması yönünde hüküm verdi.

Kahire'de Tahrir Meydanı'nda başlayan isyanlar Mübarek'in 30 yıllık iktidarını devirmişti.

88 yaşındaki Mübarek 1981 yılında eski Mısır cumhurbaşkanı Enver Sedat'ın suikasta kurban gitmesinin ardından iktidara gelmişti.