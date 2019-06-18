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Mısır'ın eski cumhurbaşkanının cenazesi sabaha karşı Kahire'de defnedildi

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Dün mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mısır'ın eski cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin cenazesi sabaha karşı başkent Kahire'de defnedildi.
Mısır'ın eski cumhurbaşkanının cenazesi sabaha karşı Kahire'de defnedildi

Reuters haber ajansına konuşan Mursi'nin oğlu Abdullah Muhammed Mursi, Mısırlı yetkililerin babasının memleketi olan El Adva köyünde bir cenaze töreni düzenlenmesine izin vermediğini belirtti.

Mursi'nin avukatı ise Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada küçük bir cenaze töreni düzenlendiğini, törene Mursi'nin ailesinin katılımına izin verildiğini söyledi.

2012'de halkoyuyla Mısı Cumhurbaşkanı seçilen, 2013 yılında darbeyle görevine son verilen Mursi, 67 yaşındaydı ve tutuklu olarak yargılanıyordu.

Adalet ve Kalkınma Partisi Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan paylaştığı mesajlarda Mursi'nin sabaha karşı defnedilmesine tepki gösterdi.

Çelik, "Darbecilerin elinde en acımasız silahlar ve yöntemler var ama Mursi'nin naaşından korkuyorlar" dedi.

Mursi'nin ailesi ve insan hakları savunucuları, eski Mısır cumhurbaşkanının tutukluluk şartlarının son derece kötü olduğunu savunuyor ve Mursi'nin ölümü konusunda bağımsız bir soruşturma yürütülmesi çağrısı yapıyor.

Ailesi, daha önce birçok kez tecritte tutulan, avukatlarıyla görüştürülmeyen Mursi'nin sağlık durumu konusunda kaygılı olduklarını dile getirmişti.

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