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Mısırlı muhalif Ala Abdulfettah hakkında tutuklama kararı

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Mısır'da muhalif aktivist ve blog yazarı Ala Abdulfettah hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.
Mısırlı muhalif Ala Abdulfettah hakkında tutuklama kararı

Mısır'da 25 Ocak Devrimi'nin sembol isimlerinden muhalif aktivist ve blog yazarı Ala Abdulfettah ile avukatlarından Muhammed el-Bakir hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.

Ala Abdulfettah'ın kız kardeşi Muna Seyf, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, başsavcılığın, dün gözaltına alınan abisi hakkında yeni bir davada 15 gün tutuklama kararı çıkardığını ifade etti.

Avukat Şuruk Selam da Facebook hesabından, Devlet Güvenlik Savcılığının avukat Bakir'in aynı davada tutuklanmasına karar verdiğini belirtti.

"Yalan haber yaymak ve örgüte üye olmakla" suçlanıyorlar

Savcılığın Abdulfettah ile Bakir'i "yalan haber yaymak ve örgüte üye olmakla" suçladığı kaydedildi.

Abdulfettah dün adli kontrol için gittiği polis merkezinde gözaltına alınmıştı.

Mısır'daki 25 Ocak Devrimi'nin sembol isimlerinden muhalif aktivist ve blog yazarı Ala Abdulfettah, 5 yıl hapis cezasının dolmasının ardından 5 yıl adli kontrol şartıyla mart ayında tahliye edilmişti.

Mısır yasalarına göre adli kontrol, ikamet ettiği bölgedeki polis karakolunda bazı geceler 5-6 saat gecelemek şeklinde uygulanıyor.

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