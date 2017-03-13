 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.430
  • Altın 144,480
  • Dolar 3,7339
  • Euro 3,9811
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAErdoğan'dan Hollanda'ya sert cevap!

Mısırlıların "Ölümsüzlük Bitkisi" Dediği Aloe Vera'nın Mucizesi Ne?

»
Mısırlıların "Ölümsüzlük Bitkisi" Dediği Aloe Vera'nın Mucizesi Ne?
Mısırlılar yüzyıllardır ona "ölümsüzlük bitkisi", Kızılderililer ise "cennetin sihirli değneği" diyor. Peki nedir bu Aloe Vera ve neden bu kadar mucizevidir?

Son zamanlarda siz de duymuşsunuzdur, Aloe Veralı ilaçlar, Aloe Veralı kremler-jeller, Aloe Vera suları...

Kısacası Aloe Vera aşağı Aloe Vera yukarı...

 

Peki neden bu bitki diğerlerini açık ara farkla sollamıştır?
Aloe Vera, şaşırtıcı iyileştirme özelliklerine sahip mucizevi bir bitkidir. Yüzyıllardır kullanılan bu bitkiye özelliklerinden dolayı Mısırlılar ölümsüzlük otu adını vermişler.
Aloe Vera'nın 200'den fazla biyolojik olarak aktif ve doğal bileşeni vardır. Bunlar dışında da pek çok yerde kullanılır ve yiyecek olarak da tüketilir.

Aloe Vera'nın içinde birbirinden fazla yararlı madde bulunur. Bunlar:

Vitamin ve Mineraller
Aloe Vera, A, C, E, B1, B2, B3, B6, folik asit ve kolin vitaminlerini içerir.
Ayrıca, Aloe Vera özünde B12 vitamini vardır ki bu, diyetleri dolayısıyla B12 kaynakları sınırlı olan özellikle vejeteryan ve veganlar için önemlidir.
Minerallere gelince, Aloe Vera kalsiyum, magnezyum, demir, çinko, manganez, potasyum, sodyum ve bakır içerir. Bu vitamin ve mineraller birleştiğinde metabolizmanın sağlıklı çalışmasını sağlar.

Enzimler

Aloe Vera, amilaz ve lipaz gibi önemli enzimleri içerir. Bu enzimler, yağ ve şeker moleküllerini parçalayarak sindirime yardımcı olurlar.

Aminoasitler
Aloe Vera'daki salisilik asit, iltihaplanma ile mücadeleye yardımcı olur. Üstelik, Aloe Vera, insan vücudu için gerekli olan 20'den fazla önemli aminoasitler yönünden oldukça zengindir.

 

 

Aloe Vera'nın sayılamayacak kadar çok faydası vardır. İşte o faydalarından ise bazıları:

  • Şişkinlik, ülser, IBS ve kolit gibi sindirim bozukluklarını önler ve mideyi rahatlatır

  • Beyaz kan hücrelerinin üretimini teşvik eder

  • Sivilceleri ve egzamayı tedavi eder

  • Deriyi nemlendirir

  • Döküntüleri ve diğer cilt rahatsızlıklarını azaltır

  • Yanıkların iyileşmesine yardımcı olur

  • Kırışıklıkları doldurur

  • Yaraları iyileştirir

  • Bağışıklığı artırır

  • Kan şekeri düzenlenmesine yardım eder

  • İdrar yolu performansını güçlendirir

  • Mide yanması ve hazımsızlığı azaltmaya yardımcı olur

  • Kanın oksijen seviyesini artırır

  • Artrit iltihabı riskini azaltır, İltihaplanmayı sakinleştirir ve artrit acısını azaltır

  • Kanın akışkanlığını artırır ve bu sayede kalp damar hastalıkları riskini düşürür

  • Kalp damar performansını ve fiziksel dayanıklılığı artırır

    Diş etlerini sağlıklı tutar.

    Tüm bunlardan yararlanmak için Aloe Vera'yı topikal olarak olarak kullanabilir içmek isterseniz, meyve suyu karışımlarına ve smoothie'lere ekleyebilirsiniz. Kısacası evde kendiniz hazırlayarak da Aloe Vera'nın mucizelerine tanık olabilirsiniz.

 

 

İşte evde de yapabileceğiniz Aloe Vera jeli:

Malzemeler:

Temiz bir kesme tahtası
Keskin bir fileto bıçağı
Bir Aloe bitkisi
Temiz bir tabak
Temiz pamuklu bir havlu
Steril (temiz) bir cam kavanoz
Taze limon suyu
Bir mutfak robotu (isteğe bağlı)
Hazırlanışı:
İstenmeyen bakterileri ortadan kaldırmak için, ellerinizi yıkayarak ve çalışma yüzeyini temizleyerek işe başlayın.
Olgun, kalın, etli ve koyu yeşil renkte yaprakları seçin. Yapraklar en az 10-15cm uzunluğunda olmalıdır. Bitkinin tabanında bulunan en eski, en dıştaki ve kalın yapraklar idealdir çünkü besin açısından zengin bir jel tabakası içerir.
Yaprakları keskin bir bıçak ile, tabana yakın kısmından ancak bitkiye zarar vermeden kesin. Yaprakları ve bıçağı yıkayıp, kurulayın. Sonra kesilmiş yaprakları en az 15 dakika (45 derecelik bir açıyla) bir kap içine yerleştirip koyu sarı, acı Aloe suyunun akmasını bekleyin. Bu işlem, lateksin yapraktan akmasını sağlar. Lateks bağırsakları tahriş edebilen çok güçlü bir müshil maddedir, laksatif etkisiyle potasyum seviyesinin düşmesine neden olabilir.
Daha sonra her iki yanda dikenli kenarları incecik kesin ve üst yaprağı çok ince ve dikkatli bir şekilde keserek çıkarın. Bir kaşık yardımıyla, yaprağın ortasındaki jeli çıkarın ve temiz bir kavanoza ekleyin. Üzerine biraz limon sıkıp kavanozu sallayın ya da bir mutfak robotuna koyup karıştırın.Aloe Vera jelinizi buzdolabında kapalı bir kavanozda tutun
Bu jeli bir haftaya kadar saklayabilirsiniz.

Kullanım: Topikal olarak kullanmak istiyorsanız, kaşıkla jeli alın, günde birkaç kez yaranın üzerine sürün ve tamamen iyileşene kadar uygulayın. Tıbbi kullanımı için günde 3 kez jel 30 ml kullanın.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Taşçıoğlu: “sağlıkta sorunlar birikti”13 Mart 2017 Pazartesi 14:50
  • Öfkenizi 1 dakikada kontrol altına alabilirsiniz13 Mart 2017 Pazartesi 12:48
  • Adını duymamış olabileceğiniz en ölümcül hastalık13 Mart 2017 Pazartesi 08:52
  • Cinsel ilişki başınızı ağrıtıyorsa…12 Mart 2017 Pazar 21:32
  • Depresyon ilaçları zararlı mı?12 Mart 2017 Pazar 20:27
  • Tatlı krizine karşı 5 masum tarif12 Mart 2017 Pazar 19:25
  • Elektronik sigaralardaki tehlike12 Mart 2017 Pazar 13:34
  • Glokom’un En Önemli Özelliği Sinsi Seyirli Olmasıdır12 Mart 2017 Pazar 13:20
  • 'Glokom sinsi seyrediyor'12 Mart 2017 Pazar 09:16
  • Sadece 3 Gün Şeker Yemeyince Vücudunuzda Bunlar Oluyor10 Mart 2017 Cuma 20:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti