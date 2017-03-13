Mısırlıların "Ölümsüzlük Bitkisi" Dediği Aloe Vera'nın Mucizesi Ne?

Mısırlılar yüzyıllardır ona "ölümsüzlük bitkisi", Kızılderililer ise "cennetin sihirli değneği" diyor. Peki nedir bu Aloe Vera ve neden bu kadar mucizevidir?

Son zamanlarda siz de duymuşsunuzdur, Aloe Veralı ilaçlar, Aloe Veralı kremler-jeller, Aloe Vera suları...

Kısacası Aloe Vera aşağı Aloe Vera yukarı...

Peki neden bu bitki diğerlerini açık ara farkla sollamıştır?

Aloe Vera, şaşırtıcı iyileştirme özelliklerine sahip mucizevi bir bitkidir. Yüzyıllardır kullanılan bu bitkiye özelliklerinden dolayı Mısırlılar ölümsüzlük otu adını vermişler.

Aloe Vera'nın 200'den fazla biyolojik olarak aktif ve doğal bileşeni vardır. Bunlar dışında da pek çok yerde kullanılır ve yiyecek olarak da tüketilir.

Aloe Vera'nın içinde birbirinden fazla yararlı madde bulunur. Bunlar:

Vitamin ve Mineraller

Aloe Vera, A, C, E, B1, B2, B3, B6, folik asit ve kolin vitaminlerini içerir.

Ayrıca, Aloe Vera özünde B12 vitamini vardır ki bu, diyetleri dolayısıyla B12 kaynakları sınırlı olan özellikle vejeteryan ve veganlar için önemlidir.

Minerallere gelince, Aloe Vera kalsiyum, magnezyum, demir, çinko, manganez, potasyum, sodyum ve bakır içerir. Bu vitamin ve mineraller birleştiğinde metabolizmanın sağlıklı çalışmasını sağlar.

Enzimler

Aloe Vera, amilaz ve lipaz gibi önemli enzimleri içerir. Bu enzimler, yağ ve şeker moleküllerini parçalayarak sindirime yardımcı olurlar.

Aminoasitler

Aloe Vera'daki salisilik asit, iltihaplanma ile mücadeleye yardımcı olur. Üstelik, Aloe Vera, insan vücudu için gerekli olan 20'den fazla önemli aminoasitler yönünden oldukça zengindir.

Aloe Vera'nın sayılamayacak kadar çok faydası vardır. İşte o faydalarından ise bazıları:

Şişkinlik, ülser, IBS ve kolit gibi sindirim bozukluklarını önler ve mideyi rahatlatır

Beyaz kan hücrelerinin üretimini teşvik eder

Sivilceleri ve egzamayı tedavi eder

Deriyi nemlendirir

Döküntüleri ve diğer cilt rahatsızlıklarını azaltır

Yanıkların iyileşmesine yardımcı olur

Kırışıklıkları doldurur

Yaraları iyileştirir

Bağışıklığı artırır

Kan şekeri düzenlenmesine yardım eder

İdrar yolu performansını güçlendirir

Mide yanması ve hazımsızlığı azaltmaya yardımcı olur

Kanın oksijen seviyesini artırır

Artrit iltihabı riskini azaltır, İltihaplanmayı sakinleştirir ve artrit acısını azaltır

Kanın akışkanlığını artırır ve bu sayede kalp damar hastalıkları riskini düşürür

Kalp damar performansını ve fiziksel dayanıklılığı artırır Diş etlerini sağlıklı tutar. Tüm bunlardan yararlanmak için Aloe Vera'yı topikal olarak olarak kullanabilir içmek isterseniz, meyve suyu karışımlarına ve smoothie'lere ekleyebilirsiniz. Kısacası evde kendiniz hazırlayarak da Aloe Vera'nın mucizelerine tanık olabilirsiniz.

İşte evde de yapabileceğiniz Aloe Vera jeli:

Malzemeler:

Temiz bir kesme tahtası

Keskin bir fileto bıçağı

Bir Aloe bitkisi

Temiz bir tabak

Temiz pamuklu bir havlu

Steril (temiz) bir cam kavanoz

Taze limon suyu

Bir mutfak robotu (isteğe bağlı)

Hazırlanışı:

İstenmeyen bakterileri ortadan kaldırmak için, ellerinizi yıkayarak ve çalışma yüzeyini temizleyerek işe başlayın.

Olgun, kalın, etli ve koyu yeşil renkte yaprakları seçin. Yapraklar en az 10-15cm uzunluğunda olmalıdır. Bitkinin tabanında bulunan en eski, en dıştaki ve kalın yapraklar idealdir çünkü besin açısından zengin bir jel tabakası içerir.

Yaprakları keskin bir bıçak ile, tabana yakın kısmından ancak bitkiye zarar vermeden kesin. Yaprakları ve bıçağı yıkayıp, kurulayın. Sonra kesilmiş yaprakları en az 15 dakika (45 derecelik bir açıyla) bir kap içine yerleştirip koyu sarı, acı Aloe suyunun akmasını bekleyin. Bu işlem, lateksin yapraktan akmasını sağlar. Lateks bağırsakları tahriş edebilen çok güçlü bir müshil maddedir, laksatif etkisiyle potasyum seviyesinin düşmesine neden olabilir.

Daha sonra her iki yanda dikenli kenarları incecik kesin ve üst yaprağı çok ince ve dikkatli bir şekilde keserek çıkarın. Bir kaşık yardımıyla, yaprağın ortasındaki jeli çıkarın ve temiz bir kavanoza ekleyin. Üzerine biraz limon sıkıp kavanozu sallayın ya da bir mutfak robotuna koyup karıştırın.Aloe Vera jelinizi buzdolabında kapalı bir kavanozda tutun

Bu jeli bir haftaya kadar saklayabilirsiniz.

Kullanım: Topikal olarak kullanmak istiyorsanız, kaşıkla jeli alın, günde birkaç kez yaranın üzerine sürün ve tamamen iyileşene kadar uygulayın. Tıbbi kullanımı için günde 3 kez jel 30 ml kullanın.