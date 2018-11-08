Miss BumBum yarışması kavgalı bitti: Benim popom yüzde 100 doğal

Tüm dünyada büyük yankı uyandıran Miss BumBum yarışmasının birincisi 31 yaşındaki Ellen Santana oldu. Birincilik kuşağı takılan Santana, birkaç dakika sahnede kendini gösterdi, ancak dereceye giremeyen başka bir yarışmacı Aline Uva duruma öfkelenerek ‘Bayan popo'ya saldırdı. Sonucun adil olmadığını belirten 27 yaşındaki Uva, Santana'nın kuşağını zorla alıp kendisi taktı. Uva, birinci olan Santana ile üçüncü olan ve 6 yıl önce cinsiyet değiştiren Paula Oliveria'nınkinin aksine 110 santim ölçüye sahip kendi poposunun yüzde 100 doğal olduğunu belirtti.

Santana ise duruma aldırmadan sahnede birinciliğini kutlamaya devam etti.

'GERÇEK BREZİLYA POPOSU BENİMKİ'

Olayın ardından gazetecilere konuşan Uva "Kazanan ismin kuşağını aldım çünkü bu unvanı hak eden tek isim benim. Doğal Brezilya poposunu ben temsil ediyorum ve bunu benden kimse alamaz. Kazanan 3 kadının poposu gerçek değil, tamamen silikon. Bu adil değil" dedi.

Uva yarışmanın ilk aşamasında halktan en çok oyu almıştı. Ancak yarışmanın sonunda ilk 3'e giremedi. Daha sonra ikna edilen Uva, kuşağı vermeyi kabul etti.

Santana ise "Kuşağımı aldı ama unvanımı asla alamaz. Bunu elde etmek için çok çalıştım, benim popom açık ara en sert olan. Kazanmak için kaybetmeyi bilmelisiniz, ben kaybetseydim bunu ağırbaşlılıkla karşılardım" dedi.

MOSKOVA'DA BİR İLK: KÜRESEL ÇAPTA MİSS BUMBUM YARIŞMASI

İlk kez 2011 yılında düzenlenen Miss BumBum yarışması artık uluslararası çapta düzenlenecek. İlk Dünya MissBumBum yarışması ise Mayıs 2019'da Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılacak.