  • BIST 93.506
  • Altın 214,628
  • Dolar 5,4653
  • Euro 6,2448
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAFacebook'a ihlal incelemesi

Miss BumBum yarışması kavgalı bitti: Benim popom yüzde 100 doğal

» »
Brezilya’nın Sao Paolo kentinde düzenlenen ve en güzel popolu kadının seçildiği Miss BumBum yarışmasında kazanan isim açıklanırken kavga çıktı.
Miss BumBum yarışması kavgalı bitti: Benim popom yüzde 100 doğal

Tüm dünyada büyük yankı uyandıran Miss BumBum yarışmasının birincisi 31 yaşındaki Ellen Santana oldu. Birincilik kuşağı takılan Santana, birkaç dakika sahnede kendini gösterdi, ancak dereceye giremeyen başka bir yarışmacı Aline Uva duruma öfkelenerek ‘Bayan popo'ya saldırdı. Sonucun adil olmadığını belirten 27 yaşındaki Uva, Santana'nın kuşağını zorla alıp kendisi taktı. Uva, birinci olan Santana ile üçüncü olan ve 6 yıl önce cinsiyet değiştiren Paula Oliveria'nınkinin aksine 110 santim ölçüye sahip kendi poposunun yüzde 100 doğal olduğunu belirtti.

 

 

Santana ise duruma aldırmadan sahnede birinciliğini kutlamaya devam etti.

'GERÇEK BREZİLYA POPOSU BENİMKİ'

Olayın ardından gazetecilere konuşan Uva "Kazanan ismin kuşağını aldım çünkü bu unvanı hak eden tek isim benim. Doğal Brezilya poposunu ben temsil ediyorum ve bunu benden kimse alamaz. Kazanan 3 kadının poposu gerçek değil, tamamen silikon. Bu adil değil" dedi.

 

Uva yarışmanın ilk aşamasında halktan en çok oyu almıştı. Ancak yarışmanın sonunda ilk 3'e giremedi. Daha sonra ikna edilen Uva, kuşağı vermeyi kabul etti.

Santana ise "Kuşağımı aldı ama unvanımı asla alamaz. Bunu elde etmek için çok çalıştım, benim popom açık ara en sert olan. Kazanmak için kaybetmeyi bilmelisiniz, ben kaybetseydim bunu ağırbaşlılıkla karşılardım" dedi.

 

MOSKOVA'DA BİR İLK: KÜRESEL ÇAPTA MİSS BUMBUM YARIŞMASI

İlk kez 2011 yılında düzenlenen Miss BumBum yarışması artık uluslararası çapta düzenlenecek. İlk Dünya MissBumBum yarışması ise Mayıs 2019'da Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Demokratların Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu alması ne anlama geliyor?07 Kasım 2018 Çarşamba 12:22
  • ABD ara seçimleri: Temsilciler Meclisi'nde çoğunluk Demokratlara geçti07 Kasım 2018 Çarşamba 10:51
  • İki Müslüman kadın ABD Temsilciler Meclisi'nde07 Kasım 2018 Çarşamba 09:47
  • Trump'ı sıkıntılı günler bekliyor; Temsilciler Meclisi'nde çoğunluk demokratlara geçti07 Kasım 2018 Çarşamba 09:31
  • Yeni evli çift düğünden ayrıldıkları helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybetti06 Kasım 2018 Salı 12:20
  • ABD ara seçimleri hakkında bilinmesi gerekenler06 Kasım 2018 Salı 10:20
  • Game of Thrones'tan Trump'a telif hakları tepkisi05 Kasım 2018 Pazartesi 13:15
  • ABD’de referandum havasında ara seçim04 Kasım 2018 Pazar 22:54
  • Obama: Trump öfke ve korku saçıyor04 Kasım 2018 Pazar 22:51
  • ABD'de sinagog katliamı: Trump Pittsburgh'da protestolarla karşılandı31 Ekim 2018 Çarşamba 09:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti