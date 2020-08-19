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Miss Kuzey Kıbrıs Organizasyonu önce toplum sağlığı dedi

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34. Miss Kuzey Kıbrıs Güzellik Yarışması’nı 2021 yılındaki finale erteledi .
Miss Kuzey Kıbrıs Organizasyonu önce toplum sağlığı dedi

Günkut Ajans Organizasyon Komitesi , COVID-19 mücadelesinde, hem bireysel hem de toplumsal sorumluluğun bilinciyle  güvenlik ve sağlık herşeyden önemli olduğundan, 34. Miss Kuzey Kıbrıs Güzellik Yarışması’nı 2021 yılındaki finale erteledi .

Günkut Ajans yaptığı açıklamada;

‘İnsanlık tarihine COVID-19 yılı olarak yazılacak olan bu yıl tüm dünyada “önce sağlık” ilkesinin öneminin kavranmasına neden olmuştur. Dünya çapında hala devam eden pandemi, hayatlarımızı gerek ekonomik gerek sosyokültürel anlamda ciddi şekilde etkilemiş ve etkilemeye de devam etmektedir. Ülkemiz ve dünyada yaşanılan pandemi sürecinde, “Miss Kuzey Kıbrıs” organizasyonunun gerçekleşmesi bizler için seçenek dahi olamazdı.

“GÜZELLİKLERİ YAŞA VE YAŞAT” misyonumuza bağlı kalarak hiç bir adayımızın, çözüm ortaklarımızın, değerli ailelerin, gala gecesine katılacak davetlilerimizin sağlığını riske atmamak adına COVID-19 mücadelesinde, hem bireysel hem de toplumsal sorumluluğun bilinciyle bizler için güvenlik ve sağlık herşeyden önemli olduğundan Günkut Ajans Organizsyon Komitesi olarak, 34. Miss Kuzey Kıbrıs Güzellik Yarışması’nı “SAĞLIK YILI” olmasını temenni ettiğimiz 2021 yılındaki finale erteledik.

Unutulması imkansız bir yıl olarak COVID-19 Yılı adına, toplum sağlığına duyarlı ve sosyal sorumluluk bilincimiz doğrultusunda bu yıl “ONUR VE GURURLA” 40. Yılını yaşayan GÜNKUT AJANS olarak “KALİTE-MARKA-EFSANE” duruşumuz ve “Amaçlı Güzellikler Anlamlı Desteklerle Yücelir” çağrımızla, geleneksel yarışmamız ,tescilli KKTC Güzellik Yarışması finalini sağlık dileklerimizle 2021 yılına aktardık…

“Güzellikleri Yaşa ve Yaşat” çağrımızla; KKTC Kimlik Kartı sahibi, 1997 – 2003 doğumlu adayların başvuruları başlamıştır. Çağdaş, sportif, kültürlü, 18- 24 yaş aralığında adaylar 2021 yılı finali için başvurularını www.gunkutajans.com sitesi üzerinden gerçekleştirebilirler.

Günkut Ajans olarak 40 yıllık duruşumuz ile yeniden diyoruz ki:

“GÜZELLİKLERİ YAŞA VE YAŞAT”. dedi.

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