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Miss Kuzey Kıbrıs ve Bay Kuzey Kıbrıs dün akşam seçildi

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Miss Kuzey Kıbrıs ve Bay Kuzey Kıbrıs yarışmaları dün akşam yapıldı.
Miss Kuzey Kıbrıs ve Bay Kuzey Kıbrıs dün akşam seçildi

“Güzellikleri Yaşa ve Yaşat” sloganıyla, Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu himayesinde 33’üncüsü gerçekleştirilen Miss Kuzey Kıbrıs Yarışması ile Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına 22’ncisi düzenlenen Bay Kuzey Kıbrıs Yarışmasında, yaşları 18 ila 24 arasında değişen, 11 güzel adayı ve 11 erkek yarışmacı dereceye girmek için yarıştı.

Girne The Arkın Colony Otel – The Garden’de yer alan gecenin sunuculuğunu Misss Kuzey Kıbrıs ve Bay Kuzey Kıbrıs Yarışmaları Kurucu Başkanı Bülent Günkut ile KKTC eski güzellerinden Burcu Betin üstlendi.

Miss Kuzey Kıbrıs 2019 yarışmasında tacın sahibi, Şenel Bektaş olurken; Emine Keremoğlu ikinci, Cansev Yıldırım üçüncü, Elis Ertepınar dördüncü, Fatma Akançay beşinci oldu.

Yarışmada, Miss Turizm Arkın Colony 2019 ödülü Buse Soydam’a verilirken, Miss Dostluk 2019 Güzeli ise Zehra Güçlügenç oldu.

Bay Kuzey Kıbrıs 2019 yarışmasında ise, Hüseyin Olgan Bay Kuzey Kıbrıs 2019 seçilirken; Murat Özseden ikinci, Nejdet İlginay üçüncü, Ergün Özyiğit dördüncü ve Yusuf Uçar ise beşinci oldu.

Bay Turizm Arkın Colony 2019 ödülünün sahibi, Murat Özseden olurken; Mahmut Baran ise, Bay Dostluk seçildi.

Bahar Hacımehmet, Sergen Özbay ve Tuğçe Doygunel’in, dans gösterileriyle renk kattığı gecede, organizasyon sponsorları ve gerçekleşmesine kaktı koyan kurum kuruluş dernek ve kişilere teşekkür plaketleri verildi.

Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu himayesinde gerçekleşen Miss Kuzey Kıbrıs’ın finalistleri ve kraliçeleri, uyuşturucuyla mücadelede biz de varız ilkesiyle toplumsal bilinci arttırmaya yönelik kamu spotları ve projeler ile çeşitli etkinliklerde yer aldı.

1995 yılından bu yana Kanser Hastalarına Yardım Derneği himayesinde bir sosyal sorumluluk projesi olarak düzenlenen Bay Kuzey Kıbrıs yarışmasının 50 Türk liralık bilet satışından elde edilen gelir, derneğe bırakılacak.

Yarışmada ilk 3 dereceye giren gençler, GAÜ’den tam eğitim bursu, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nden sertifikalı kurslara burslu katılım hakkı ve çeşitli firmalardan hediyeler kazanırken; dereceye girenler, uluslararası yarışmalarda da KKTC’yi temsil edecek.

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