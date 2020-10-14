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MİT TIR’ları davasında Can Dündar'ın 35 yıla kadar hapsi istendi

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MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin davada yargılanan eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'ın 35 yıla kadar hapsi istendi.
MİT TIR’ları davasında Can Dündar'ın 35 yıla kadar hapsi istendi

MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin davada yargılanan eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'ın 35 yıla kadar hapsi istendi.

Dündar'ın kaçak sayılması ve malvarlığına el konulması ile ilgili itiraz dilekçesinin 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verildi. Mütalaasını sunan savcı, “devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etmek” ve “örgüte üye olmamakla birlikte yardım”dan 35 yıla kadar ceza istedi.

Can Dündar’ın avukatlarına esas hakkında mütalaaya karşı beyanların hazırlanması için süre veren mahkeme, yeniden ek süre verilmeyeceği konusunda uyarıda bulundu. Bir sonraki duruşma 4 Aralık 2020 tarihinde görülecek.

Ne olmuştu?

Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün tutuklanmasına gerekçe gösterilen haber, gazetede 29 Mayıs 2015 günü "İşte Erdoğan'ın yok dediği silahlar" başlığıyla yayımlandı.

Haberde, Milli İstihbarat Teşkilatı'na ait tırlarla Suriye'deki gruplara silah ve cihatçı sevk edildiği iddia ediliyor, kanıt olarak da savcılık dosyasından alındığını belirtilen görüntüler veriliyordu. Daha sonra yasaklanan bu görüntülerde, ilaç kutularının altından çıkan havan topu mermileri ve diğer mühimmat görülüyordu.

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