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MİT TIR'ları davasında savunma için ek süre

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MİT TIR'ları davasında savunma için ek süre
Gazeteciler Dündar ve Gül’le birlikte CHP milletvekili Berberoğlu’nun yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında, gazeteci Soner Yalçın tanık olarak dinlendi.

Gazeteciler Can Dündar'la Erdem Gül ve anamuhalefetteki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski genel başkan yardımcısı ve İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu’nun yargılandığı Milli İstihbarat Teşkilatı’na (MİT) ait TIR kamyonlarıyla ilgili davanın bugünkü son duruşmasında, sanıklara savunmaları için ek süre verildi. Mahkeme, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davadaki gizlilik kararının da devamına karar verdi.

Duruşmaya sanıklardan Gül ve Berberoğlu ve avukatlarıyla MİT Müsteşarlığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları katıldı. MİT ve Erdoğan, şikayetçi. Bugünkü duruşmada, mahkeme, Erdoğan’ın avukatlarının “suçtan zarar gören sıfatıyla” katılma talebini kabul etti.

Cumhuriyet gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Dündar’la gazetenin Ankara temsilcisi Gül hakkında, “Silahlı örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçlamasıyla, 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Bahsi geçen örgüt, 15 Temmuz darbe girişimini yapmak iddiasıyla suçlanan ve kısaca FETÖ diye anılan "Fethullahçı Terör Örgütü".

Berberoğlu hakkında ise, aynı suçlamayla birlikte, “Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla açıklamak” iddiası var. Berberoğlu hakkında, Dündar ve Gül hakkında istenen hapis cezasına ek olarak, müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Yalçın: 'FETÖ imamı' demedim

Bu talepler, savcının Ocak ayındaki son duruşmada sunduğu esas hakkındaki mütalaada açıklanmıştı. Mahkeme, gazeteci Soner Yalçın’ın mahkemeye tanık olarak dinlenebilmesi için zorla getirme kararı vermişti. Yalçın,  geçen yıl “Cemaatin ‘CHP İmamı’” başlıklı bir yazısında, Berberoğlu’nun Fethullah Gülen’le ilişkisi bulunduğunu ileri sürmüştü. Gazeteci Yalçın, bugünkü duruşmaya katılarak ifade verdi.

Türk medyasına yansıyan haberlere göre, Yalçın duruşmadaki ifadesinde, yazısının gazetecilik mesleğinin etik tartışması olduğunu ve ağır ceza mahkemesinin konusu olmaması gerektiğini söyledi. Berberoğlu hakkında "FETÖ imamı” demediğini belirten Yalçın, “FETÖ imamı olduğunu sanmıyorum. Yazımda ele aldığım konu, o dönemde iyi gazetecilik yapmadığı eleştirisidir. Berberoğlu'nun Fethullah Gülen ile görüştüğüyle ilgili kendi açıklamaları var. Gülen ile ilişkisini oradan biliyorum. Açık kaynaklardan biliyorum” diye konuştu.

Dündar ve Gül'ün 2015 yılı Mayıs ayında Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan haberinde, Suriye sınırında durdurulan MİT’e ait tır kamyonlarında insani yardım malzemeleri yerine silah bulunduğu ileri sürülmüştü. Bu silahların Suriye’deki bazı radikal İslamcı örgütlere ulaştırılmasının hedeflenmiş olabileceği iddia edilmişti.

Bu habere kaynak oluşturan bilgi ve görüntülerin, kendisi de deneyimli bir eski gazeteci olan CHP milletvekili Berberoğlu tarafından verildiği öne sürülüyor. Berberoğlu hakkında açılan davanın, geçen Eylül ayında Dündar ve Gül davasıyla birleştirilmesine karar verilmişti.

Geçen Mayıs ayında sonuçlanan ayrı bir davada, “Devletin gizli belgelerini ifşa etmek” suçlamasıyla Dündar 5 yıl 10 ay, Gül 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu dava halen Yargıtay’da. Dündar ve Gül, yargılanma sürecinde 3 ay tutuklu kalmış, Anayasa Mahkemesi’nin tutukluluğun kişi hürriyeti ve basın ve ifade özgürlüğünü ihlal kararının ardından tahliye edilmişti.

Acar: CHP'ye de mesaj verilmek isteniyor

DW Türkçe’nin sorularını yanıtlayan CHP milletvekili Berberoğlu’nun avukatlarından Yiğit Acar, müvekkili hakkındaki iddiaların herhangi somut bir delile dayanmadığı ve siyasi bir amaca yönelik olduğu görüşünde.

Avukat Acar, “Bu dava, halkın haber alma özgürlüğü ve hakkına baskı amaçlı bir davaydı. CHP Genel Başkan Yardımcılığı da yapan Berberoğlu’na yönelik iddialarla, CHP'ye de mesaj verilmek isteniyor. Berberoğlu’nun birikim ve becerilerini siyasete yansıtması istenmiyor” dedi.

Hem Dündar ve Gül'ü savunan Cumhuriyet gazetesi avukatları, hem de Berberoğlu’nun avukatları, dava hakkındaki gizlilik kararının kaldırılmasını talep ediyor. Mahkemenin ret kararına karşın, davaya konu olan bilgilerin gizliliğinin kalmadığını söyleyen avukatlar, kamuoyunun bilgi alma hakkının gözetilmesi gerektiği görüşünü dile getiriyor.

Kamuoyunda MİT TIR'ları davası olarak da anılan davaya, 27 Nisan'da devam edilecek.

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