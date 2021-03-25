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MİT ve Emniyet'ten KKTC'de FETÖ operasyonu!

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İsmail Okkalı ve Ayşe Özalp, MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla KKTC’den Türkiye’ye götürüldü
MİT ve Emniyet'ten KKTC'de FETÖ operasyonu!

Son dakika haberine göre haklarında FETÖ üyeliğinden tutuklama kararı bulunan İsmail Okkalı ve Ayşe Özalp, MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla KKTC’den Türkiye’ye getirildi.

Haklarında FETÖ üyeliğinden tutuklama kararı bulunan İsmail Okkalı ve Ayşe Özalp, MİT ve Türkiye Emniyetinin ortak operasyonuyla KKTC’den Türkiye’ye götürüldü

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, hakkında İzmir 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından FETÖ üyesi olma suçundan tutuklama kararı bulunan İsmail Okkalı 17 Mart'ta, hakkında Adana 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından aynı suçtan tutuklama kararı verilen Ayşe Özalp 24 Mart'ta KKTC'de yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

İsmail Okkalı'nın, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki mahrem yapılanmasında "örgüte ev temin eden" kişilerden olduğu belirtildi.

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Fotoğraf:Anadolu Ajansı

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