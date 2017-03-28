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Mitchell, ilk kez forma giydiği maçta 26 sayı kaydetti

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Mitchell, ilk kez forma giydiği maçta 26 sayı kaydetti
Girne Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 23. Haftasında deplasmanda karşılaştığı Bellona AGÜ takımına 84-82 mağlup oldu.

Girne Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu’nda oynanan maçta, rakibini zorlayan Girne Üniversitesi deplasmandan son dakikalarda mağlup ayrıldı. Girne Üniversitesi’nin yeni transferi LeilaniMitchell ilk kez forma giydiği maçta 26 sayı kaydetti.

Maça oldukça agresif başlayan ve çembere giderek sayı üreten taraf Girne Üniversitesi oldu. CappiePondexter’ınskorer oyunuyla sayı bulan Girne Üniversitesi ilk 3 dakikayı da 8-2 önde geçti. Skor üstünlüğünün sürekli el değiştirdiği periyotta Girne Üniversitesi periyotsonunu iyi oynadı periyodu 20-18 önde tamamladı.

İkinci periyotkarşılıklı sayılarla başladı. Ev sahibi ekip AGÜ bulduğu sayılarla bitime 7.24 kala öne geçmeyi de başardı (24-22). Ancak Girne Üniversitesi yakaladığı 6-0’lık seriyle öne geçmeyi başardı (24-28). İki takım da karşılıklı basketlerle birbirine cevap verdiği periyottaev sahibi Bellona AGÜ, ilk yarıyı 37-36 önde tamamladı.

Üçüncü periyotta iki takım da karşılıklı basketlerle başlarken, çeyrekte ilk 5 dakika 44-44’lük eşitlikle geçildi.Üçüncü periyodun3. dakikasında Girne Üniversitesi koçuna çalınan teknik faulden sonra skor 44-40'a geldi.Bellona AGÜ 51-47’lik üstünlüğü sağlarken buna cevap veren Girne Üniversitesi LeilaniMitchell ile skor bularak 52-51 öne geçmeyi başardı. Nefes kesen üçüncü periyottaev sahibi ekip Bellona AGÜ 59-54 final periyoduna önde girmeyibaşardı.

Son periyottaBellona AGÜ, ivme kazanarak arayı açtı. Son iki buçuk dakikaya 10 sayı farkla (74-64) önde giren AGÜ karşısında Girne Üniversitesi geri adım atmadı, LeilaniMitchell ve CappiePondexter ile 9 saniye kala farkı 1 sayıya düşürdü. Son 8 saniye kala Bellona AGÜ isabetli sayısı ile skoru 84-81 yaparken, 5 saniye kala Girne Üniversitesi’nde CappiePondexter ilk atışı sayıya çevirdi (84-82), ikincisini kaçırdı. LeilaniMitchell'in son saniyedeki üçlüğü sayı olmayınca Kayseri ekibi AGÜ evindeki maçı kazandı. 

Girne Üniversitesi’nde; CappiePondexter 26 sayı, 6 ribaunt, 2 asist, LeilaniMitchell 26 sayı, 2 ribaunt, 3 asist, TijanaKnezevic 13 sayı, 4 ribaunt, 1 asist, TijanaKrivacevic 13 sayı, 4 ribaunt, 1 asist, Melisa Can 9 sayı, 4 ribaunt, 2 asist ile takımın öne çıkan isimleri oldular.

Bellona AGÜ’de:ChelseaGray 23 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, Lara Sanders 18 sayı, 6 ribaunt, 3 asist, Ayşegül Günay 16 sayı, 6 ribaunt, 2 asist, JelenaDubljevic 10 sayı, 4 ribaunt ile oynadı.

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