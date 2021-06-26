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Mitçotakis'ten mutfak rastlaşmasına açıklama; güçlü ve kesin şekilde reddettiğimiz söyledim!

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Mitçotakis'ten mutfak rastlaşmasına açıklama; güçlü ve kesin şekilde reddettiğimiz söyledim!
Mitçotakis'ten mutfak rastlaşmasına açıklama; güçlü ve kesin şekilde reddettiğimiz söyledim!

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis düzenlediği basın toplantısında “Yunan hükümetinin de, Avrupa’nın da Kıbrıs’ta iki devlet çözümünü güçlü ve kesin şekilde reddettiğini ve bunu, kısa rastlaşmalarında Tatar’a da söylediğini” dile getirdi.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis düzenlediği basın toplantısında “Yunan hükümetinin de, Avrupa’nın da Kıbrıs’ta iki devlet çözümünü güçlü ve kesin şekilde reddettiğini ve bunu, kısa rastlaşmalarında Tatar’a da söylediğini” dile getirdi.

Kıbrıslı Türk lider Tatar’ın “tesadüfen ve çok kısa rastlaşmayı” görüşme olarak lanse etmeye çalıştığını ve ilgili fotoğrafın medyaya servis edildiğini yazan Kıbrıs’ın güneyindeki gazeteler “gerçekte ne olduğunu Başbakan Miçotakis izah ettiiğini” yazdı.

Habere göre Miçotakis şunları söyledi:

“Gerçekte Sayın Tatar ile görüşmedik, oteldeki kahvaltı sırasında karşılaştık, birkaç saniye konuştuk. Bu kısacık süre içerisinde kendisine iki devlet çözüm teziyle hiçbir noktaya varmayacağımızı, bunun yalnız BM Güvenlik Konseyi kararlarıyla çatıştığı için değil, Avrupa müktesebatıyla tamamen uyumsuz olduğu için reddedildiğini yineledim.

Dolayısıyla Sayın Tatar Avrupa’da, Brüksel’de iki devletten söz etmemeli çünkü kimse kendisini dinlemeyecek. Konuşma sonlandı, bunun dışında bir görüşmemiz olmadı.”

Fileleftheros manşete çektiği haberi “ ‘İki Devlet’ Görüşme Dışı… BM Genel Sekreteri ve AB’den Kıbrıs Sorununun Çözüm Şekliyle İlgili Ortak Tezler Kaydediliyor… Guterres, Her İkisini de Dinledi. Sonraki Adıma Hazırlanıyor… Yeni Beşli Konferansa veya Doğrudan Müzakereye Karar Verecek” başlık ve spotlarıyla aktardı.

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