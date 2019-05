Mithat Can Çalık cezaevinde neden öldü? Hak-Sen Başkanı İzzet Türkmen açıkladı

Hak-Sen Başkanı İzzet Türkmen şu ifadeleri kullandı:





Mithat can çalık cezaevinde neden mi öldü?



Ben değil bunun cevabını size yasa versin. Neden bu yasa uygulanmıyor neden insanlara insan değeri verilmiyor? Onun cevabını da yetkililer verir mi acaba?

Cezaevi yasası diyor ki TABİB:

Hükümlülerin Sağlık Sorumlusu 12. Her Cezaevi Tabibi, görevli olduğu Cezaevindeki tüm tutuklu ve hükümlülerin sağlık, sağlık işleri ve hasta olduklarında tedavilerinin sorumlusu olur. Cezaevi Tabibi, talimat verileceği biçimde, Cezaevindeki sağlık koşulları, tutuklu ve hükümlülerin sağlık durumu, cezaevi görevlilerinin sağlık durumu ve rapor vermesi istenen Cezaevindeki sağlığın idamesine ilişkin başka herhangi bir konu için, zaman zaman, rapor sunar.



Cezaevi Makamlarına Bilgi 13. Cezaevi Tabibi, cezaevi ve tutuklu ile hükümlülerle ilgili tüm sağlık konuları hakkında, kendisinden istendiğinde, doğrudan Müdüre her zaman bilgi vermekle görevlidir.



Cezaevi İç Yönetmeliği 14. Cezaevi Tabibi, görevli bulunduğu cezaevinin kendi görevlerine ilişkin iç yönetmeliğini tamamen öğrenmelidir.



Cezaevi Tabibinin Ziyaretleri 15. Cezaevi Tabibi, kaçınılmaz bir sebeb tarafından engellenmedikçe, bu tüzükte “Tıp Dairesi Müdürü” olarak anılan Tıp ve Sağlık Dairesi Müdürü’nün, Müdür ile istişareden sonra saptayacağı belirli saatlerde her gün cezaevini ziyaret eder. Cezaevi Tabibi bu ziyaretlerinde hasta olduğu bildirilen her tutuklu ve hükümlüyü muayene eder ve hastaneye sevkedilip, sevkedilmeyeceği veya hücresinde tedavi edileceği konusunda talimat verir. Tutuklu ve hükümlünün hücresinde tedavi göreceği durumlarda tutuklu veya hükümlünün tedavisi için talimat verir, ancak ağır hastalığa tutulan tüm tutuklu ve hükümlüler hastahaneye gönderilirler. Cezaevi Tabibi, Cezaevi hastahanesi (reviri) ile Ceza hücresindeki veya hücre hapsindeki veya kendini yalandan hasta gösterdiği sanılan her tutuklu ve hükümlüyü de ziyaret eder. Herhangi bir tutuklu ve hükümlünün hastalığının ciddiyetinin gerektirdiği şekilde gün içinde başka ziyaretlerde yapabilir. Bulaşkan hastalıklar veya genel bir hastalık halinde de Cezaevini günde en az iki kez ziyaret etmekte ihmal göstermez. Cezaevi tabibi,ağır iş cezası çekmekte olan hükümlüleri de zaman zaman denetler.



Tabibin Yokluğunda Alınacak Tedbirler 16. Cezaevi Tabibi, hastalık veya kaçınılmaz başka bir sebepten dolayı görevine gitmekten men edilirse, gecikmeden durumu Müdüre bildirir ve görevinin yapılması için alınan tedbirler konusunda bilgi verir.



Yevmiye Defteri 17. Cezaevi Tabibi bir yevmiye defteri tutar ve içine her gün şunları yazar; Cezaevine yapılan her ziyaretin tarihi, tedavi veya bakımı için getirilen her tutuklu ve hükümlünün adı, tedavi edilmekte olduğu hastalığın niteliği ve bu tutuklu ve hükümlülerin her birisi için verilen ilaçlar, hastaneden taburcu edilen tüm hükümlülerin adları, sadece hafif iş yapabilen cezaevindeki tüm hükümlülerin adları, infaz edilmiş veya edilmesi tasarlanan tüm dayak cezaları, görüşleri ile birlikte ve her mesele ile ilgili olarak kayıt tutulmasını gerekli gördüğü mütalaasını ekler. Cezaevi Tabibi, ayrıca, Cezaevi ile ilgili olarak yapmayı uygun gördüğü her tavsiyeyi de yevmiye defterine yazar. Bu yevmiye defteri Cezaevi hastahanesinde tutulur ve Müdür ile Cezaevi Danışma Kurulu üyelerinin denetimi için açık bulundurulur. Cezaevi Tabibinin her ziyaretinden sonra yevmiye defteri Cezaevi sorumlusuna gönderilir. Cezaevi sorumlusu da, defteri alması üzerine, vermeyi uygun göreceği gerekli emirleri derhal verir. Cezaevi sorumlusu da yevmiye defterini tasdiken imza eder ve ayni gün hastahaneye iade eder.



Bulaşkan Hastalıklar Sırasındaki Ziyaretler 18. Cezaevi Tabibi her hafta en az bir kez ve bölgede bulaşkan hastalık bulunduğunda hergün Cezaevinin her tarafını ziyaret eder ve ziyaret sonuçlarını yevmiye defterine geçirdikten başka, temizlik, drenaj (lağım tesisatı), ısıtma veya havalandırma ihtiyaçları, yiyecek maddeleri kalitesinin kötü olmasını, giysi veya yatak takımlarının yetersiz olması veya tutuklu veya hükümlülerin sağlığını etkileyen başka herhangi bir konuyu da kaydeder.