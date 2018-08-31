Miting sırasında drone ile çekim yaptı, casusluktan tutuklandı

Sakıncalı bilgiler toplamakla suçlanan James Ricketson, 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Kamboçya'da, muhalefet partisinin mitingi sırasında insansız hava aracıyla çekim yapan Avustralyalı film yapımcısı James Ricketson 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kamboçya'da muhalefet partisinin mitingi sırasında insansız hava aracıyla çekim yaptığı için tutuklanan Avustralyalı film yapımcısı James Ricketson casusluktan suçlu bulundu. Başkent Phnom Penh'deki mahkeme, ulusal savunma açısından sakıncalı bilgiler toplamakla suçlanan Ricketson'ı 6 yıl hapse mahkum etti.

Savcılar, Ricketson'un muhalefet partisi veya doğrudan yabancı bir güç ile çalıştığından şüphelenildiğini, bunun da ulusal güvenlik açısından casuslukla eşit bir suç olduğunu belirtti.

Ricketson, yerel seçim kampanyasının son gününü görüntülemesinin ardından 3 Haziran'da gözaltına alınmıştı. Avustralyalı yapımcı, resmi izni olmadan insansız hava aracı uçurmak, göç yasalarına karşı gelmek ve ulusal güvenlik tüzüğünü ihlal etmekle suçlanmıştı.

Ricketson, Kamboçya Ulusal Kurtuluş Partisi'nin (CNRP) faaliyetlerine ilişkin filmleriyle tanınıyor.

Kamboçya'da halk, 4 Haziran'da, yerel seçimlerde oy kullanmak içinsandık başına gitmişti.

Avustralya başbakanı: Destek vereceğiz

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Kamboçya'da casusluk suçlamasıyla tutuklanan film yapımcısı James Ricketson'a destek vereceklerini söyledi.

Gazetecilere demeç veren Morrison, Avustralya hükümetinin geçen yıl Kamboçya'da muhalefet partisinin mitingi sırasında insansız hava aracıyla çekim yaptığı için bugün 6 yıl hapis cezası verilen Avustralyalı film yapımcısı James Ricketson'u destekleyeceğini açıkladı.

Morrison, bu tür olaylarda sakince ve doğrudan çözüm yoluyla anlaşma ortamı oluşturmanın en iyi yol olduğunu sözlerine ekledi.