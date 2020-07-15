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Mitrofanova: Ayasofya’nın cami olması yeni Osmanlı hırsıyla bağlantılı

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Elçisi Eleonora Mitrofanova, Ayasofya’nın statüsünün değiştirilmesinin Türkiye yönetiminin yeni Osmanlı hırsıyla bağlantılı olduğunu söyledi.
Mitrofanova: Ayasofya’nın cami olması yeni Osmanlı hırsıyla bağlantılı

Rusya’nı UNESCO Daimi Temsilciliği ve Rusya Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İşbirliği Ajansı Başkanlığı görevlerini yürütmüş olan ve şuanda Rusya Dışişleri Bakanlığı Elçisi olan Eleonora Mitrofanova, Ayasofya’nın statüsünün değişikliği hakkında açıklamalarda bulundu.

Sputnik’e yaptığı açıklamalarda Mitrofanova, “Bana kalırsa her şey öncelikle de Türkiye yönetiminin İslam dünyasına liderlik etme, kültürel düzenleme üzerinden yeni bir Osmanlı İmparatorluğu yaratma hırsıyla bağlantılı” dedi.

Yapının dünya kültür ve medeniyeti için taşıdığı önem üzerinde kararın nasıl bir etki yaratabileceği sorusunu yanıtlayan Mitrofanova, şunları söyledi:

“Bu çok yönlü bir soru. Bu kararın alınmasında iç politikanın büyük etkisi ve ayrıca bu konudaki fikirlerin göz ardı edilmesi söz konusu. Birçok ülke, öncelikle de Hristiyan ülkeler, bu adımı atmama çağrısında bulundu. UNESCO da (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan’a çağrı yapmıştı. Ancak elbette bu Türkiye’nin kendi iç meselesi. Buna karışamayız. Bu arada Ayasofya müzeyken, 1991 yılından beri cami olarak faaliyet gösteriyordu, sadece bu konuda kimse bir ilanda bulunmamıştı.”

"UNESCO'YA KANIT SUNMALARI GEREKECEK"

Mitrofanova, Ayasofya’nın eşsiz yapısının korunacağını, ancak bir karar alınmadan önce UNESCO ile istişareler yürütülmüş olması gerektiğini ifade etti.

“Ayasofya eşsiz bir yapı. Bu anlamda bu eşsizliğin muhafaza edilmesi bakımından, orada bir değişiklik yapılmayacak. Dünya Mirası statüsünün kaldırılması bizzat Türkiye için doğru olmazdı” diyen Mitrofanova, şöyle devam etti:

“UNESCO dünya Mirasları Komitesi’ne, yeni statüsüyle ilgili kararın ardından Ayasofya’nın nasıl işleyeceğine dair birçok şeyi açıklamak ve kanıtlamaları gerekeceğini düşünüyorum. Zira konunun karar alınmadan önce konuşulması gerekiyordu. UNESCO’ya planları hakkında danışmaları gerekiyordu, ancak bu yapılmadı. Ne yazık ki birçok yapı konusunda böyle bir yol izleniyor, karar alınıyor, sonra da her şeyin doğru yapıldığına dair UNESCO’ya kanıt sunmaya gidiliyor.”

“YENİ OSMANLI HIRSIYLA BAĞLANTILI”

Mitrofanova, “Konuyu dramatize etmek istemem. Bana kalırsa her şey öncelikle de Türkiye yönetiminin İslam dünyasına liderlik etme, kültürel düzenleme üzerinden yeni bir Osmanlı İmparatorluğu yaratma hırsıyla bağlantılı. Bugün Türkiye yönetiminin mantığında bunların hepsi var, buna şaşırmıyorum. Ancak Ayasofya insanlar için erişilebilir olmaya devam edecek. Erdoğan’ın Ayasofya ziyaretinin herkese ücretsiz olacağı açıklaması da ayrı mesele, nihayetinde her yıl müzenin ziyaret edilmesinden 52 milyon dolar kazanıyorlardı” ifadelerini kullandı.

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