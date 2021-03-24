Mitsotakis: “Kıbrıs’ta işgal güçleri Ada’dan çekilmeli”

Yunanistan'ın Osmanlı'dan bağımsızlığının 200'üncü yılı kutlamalarında bir araya gelen Yunan ve Kıbrıslı Rum liderler yarınki zirve öncesinde AB liderlerine yaptırım kartının korunması çağrısı yaptı.

Avrupa Birliği (AB) üyeleri Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti, Türkiye ile ilişkilerin masaya yatırılacağı Brüksel’deki liderler zirvesi öncesinde Ankara’ya yaptırım baskısının sürdürülmesini istedi.

Yunanistan’ın Osmanlı İmparatorluğundan bağımsızlığını kazanmasının 200’üncü yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde Atina’da bir araya gelen iki lider, zirveden çıkacak kararın, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in hazırladığı raporun içeriğiyle uyumlu olması gerektiğini kaydetti. Borrell’in Pazartesi günü açıkladığı raporda Türkiye ile pozitif gündemin teşvik edilmesi, ancak Ankara’nın başta Doğu Akdeniz olmak üzere tek taraflı ve hukuka aykırı adımlar atması durumunda siyasi ve ekonomik etkileri olacak yaptırımların masada tutulması önerilmişti.

“Yaklaşım inandırıcı olmalı”

Kıbrıs Haber Ajansının aktardığına göre Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Anastasiadis ile görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada, Borrell raporundaki teşvik ve yaptırım üzerine kurulu iki yönlü yaklaşımın inandırıcı bir şekilde korunmasında ısrarcı olacaklarını belirterek, “Borrell’in raporunu memnuniyetle karşıladık ve zirve sonuç bildirgesinin bu yönde çıkması gerektiğinin altını çizdik” dedi.

Türkiye’nin Kıbrıs’ın kuzeyindeki Maraş bölgesini kısmen yayalara açması kararını bir kez daha eleştiren Mitsotakis, “Türkiye’nin Kıbrıs’a yönelik provokasyonları AB ile ilişkilerini de Kıbrıs müzakerelerini de zayıflatıyor. Türkiye’nin BM’nin Maraş kararlarına uymayı reddetmesi de bunun bir kanıtı. Doğu Akdeniz’de gerilimi düşürmeye devam etmek ve bunun bir oyun olmadığını göstermek Türkiye’nin elinde. Aksi takdirde yaptırımlar uygulanır” diye konuştu.

“Kıbrıs’ta işgal güçleri Ada’dan çekilmeli”

Yunanistan Başbakanı, Kıbrıs görüşmelerine yeniden başlanmasında amacın, Kıbrıs’ta BM Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda “iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon” oluşturulması olduğunu belirtti. Türkiye, 2017’de başarısızlıkla sonuçlanan İsviçre’deki son görüşmelerin ardından bir daha federasyonu müzakere etmeyeceğini belirterek iki devletli çözüm üzerinde çalışılmasını talep etmişti. İki devletli çözüm taleplerinin AB ve BM çerçevesinin dışında olduğunu ve kabul görmediğini söyleyen Mitsotakis, “Ortak tutum, garantilerin kaldırılması, işgal güçlerinin Ada’dan çekilmesidir. Biz komşularımızla iyi bir ilişki istiyoruz. Yunanistan samimidir ama saf değildir” dedi.

Anastasiadis: Hedef AB ilkeleri üzerine kurulu bir devlet

Kıbrıslırum lider Nikos Anastasiadis de, Osmanlı’dan bağımsızlığın 200’üncü yılı kutlamalarında Atina’da bulunmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu belirterek “Yunanistan’ın 1821’deki mücadelesine Kıbrıs’ın da katıldığını ve bu mücadelenin Kıbrıs’a ilham verdiğini” söyledi.

Mitsotakis ile görüşmesinde AB liderler zirvesi ile Kıbrıs’taki 5+1 görüşmelerinin ele alındığını belirten Anastasiadis, Kıbrıs görüşmelerinin BM kararları çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini vurgulayarak hedefin “AB ilkeleri üzerine kurulu, işlerliği olan yaşayabilir bir devlet” olduğunu söyledi.

BM himayesinde 27-29 Nisan tarihlerinde Cenevre’de gerçekleştirilmesi planlanan toplantıya Kıbrıslı Türk ve Rum tarafların yanı sıra garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere katılacak, AB gözlemci olarak görüşmelerde hazır bulunacak.

Anastasiadis, AB liderler zirvesinden çıkacak kararın Borrell’in raporuyla uyumlu olması gerektiği konusunda Mitsotakis ile görüş birliği içinde olduklarını belirterek “Ankara’nın Akdeniz’de barış için Avrupa’nın ön koşullarını ve ilkelerini kabul etmesi gerekeceğini görmesi gerek. Zirve sonunda bunu sağlayacak bir uzlaşıya varılacağına inanmak istiyorum” dedi.