  • BIST 1.439,750
  • Altın 486,06
  • Dolar 8,4380
  • Euro 9,9500
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAÇocuklarda Dikkat Dağınıklığı ve Asabiyete Dikkat !

Mitsotakis: Türkiye ile çıkarlarımız örtüşüyor

» »
Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Afganistan'dan sığınmacı akınlarının engellenmesi konusunda "Türkiye ile çıkarlarının örtüştüğünü" söyledi. Öte yandan Fransa, Atina'nın altı Rafale savaş uçağı daha alacağını teyit etti.
Mitsotakis: Türkiye ile çıkarlarımız örtüşüyor

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, Atina'da düzenlediği basın toplantısında ülkesinin sınır güvenliğine dair açıklamalarda bulundu.

Mitsotakis, Yunanistan'a Türkiye üzerinden yasa dışı yolla sığınmacı sokan insan kaçakçılığı ağlarını "bozma ve ezme" sözü verdi.

Afganistan'dan Yunanistan'a Türkiye üzerinden yeni bir sığınmacı akını öngörmediğini söyleyen Mitsotakis, "Amacımız herhangi bir göç dalgasını sınırlarımıza ulaşmadan çok önce durdurmak. Bu noktada Türkiye ile çıkarlarımız örtüşüyor" dedi.

Yunanistan'ın etkin bir sınır koruma stratejisi benimsediğini söyleyen Mitsotakis, sığınmacı akınlarının 2021'de geçen yıla kıyasla çok büyük oranda azaldığını belirtti.

Atina altı Rafale daha alıyor

Mitsotakis, Cumartesi günü Uluslararası Selanik Fuarı'nda yaptığı açıklamada, Türkiye ile Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarıyla ilgili olarak gerginlik yaşayan ve son dönemde askeri kapasitesini artırma girişimlerini yoğunlaştıran Yunanistan'ın milli hasılasının yüzde 2'sinden fazlasını savunmaya harcadığını söylemişti.

Mitsotakis ayrıca Fransa'dan altı Rafale savaş uçağı daha almaya yönelik planlarını açıklarken "18 Rafale satın alacağımızı duyurdum. Yakında 24 olacak" demişti. Mitsotakis, "İlki, bu yıl sonunda önce Yunan semalarında uçuyor olacak" diye eklemişti.

Fransa: Harika haber

Atina'nın altı Rafale daha satın alacağını Fransa da teyit etti. Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Yunanistan'ın Fransa'dan satın alacağı Rafale savaş uçaklarının sayısının 18'ten 24'e yükseldiğini duyurdu. Parly, Twitter'dan bugün yaptığı paylaşımda, "Harika haber. Yunanistan altı Rafale daha satın almaya yönelik niyetini beyan etti. Birlikte gerçekten özerk bir Avrupa inşa etme yolunda ilerliyoruz" ifadesini kullandı.

Yunanistan, Fransız şirketi Dassault Aviation tarafından üretilen uçaklardan satın alan ilk Avrupa ülkesi olmuştu. Atina, geçen Ocak ayında 2,5 milyar euroluk bir anlaşma kapsamında 12'si ikinci el olmak üzere, 18 Rafale almak için sipariş vermişti.

Fransa, Rafale savaş uçaklarına Avrupa'da alıcı bulmakta güçlük çekiyor. Fransa'dan Rafale savaş uçağı satın alan ikinci Avrupa ülkesi ise Hırvatistan'dı. Hırvatistan geçen Mayıs ayında Fransa ile 1 milyar euro karşılığında 12 adet ikinci el Rafale almak için anlaşmıştı. Rafale savaş uçaklarının en büyük alıcıları ise Katar, Mısır ve Hindistan.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İtalya’nın güneyinde hortum: 2 ölü11 Eylül 2021 Cumartesi 12:31
  • Almanya Cumhurbaşkanı’ndan Türk işçilere teşekkür11 Eylül 2021 Cumartesi 10:14
  • Almanya'da sınırdışı uygulaması yeniden yükselişe geçti11 Eylül 2021 Cumartesi 09:56
  • Jean-Paul Belmondo: Fransa ünlü aktöre ulusal törenle veda etti10 Eylül 2021 Cuma 14:36
  • Danimarka tüm corona virüs önlemlerini kaldırıyor10 Eylül 2021 Cuma 12:01
  • Berlin’de sağlık çalışanları grevde10 Eylül 2021 Cuma 11:46
  • Jerome Boateng'e eski partnerine şiddetten 1,8 milyon euro ceza10 Eylül 2021 Cuma 09:33
  • 45 sivil toplum örgütü Yunanistan’ın göçmen politikalarını eleştirdi09 Eylül 2021 Perşembe 20:14
  • Fransa’da ücretsiz doğum kontrolü yaşı 25’e yükseldi09 Eylül 2021 Perşembe 12:02
  • Slovakya’da corona aşısı yaşı 5’e düşürüldü09 Eylül 2021 Perşembe 11:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti