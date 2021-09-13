Mitsotakis: Türkiye ile çıkarlarımız örtüşüyor

Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Afganistan'dan sığınmacı akınlarının engellenmesi konusunda "Türkiye ile çıkarlarının örtüştüğünü" söyledi. Öte yandan Fransa, Atina'nın altı Rafale savaş uçağı daha alacağını teyit etti.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, Atina'da düzenlediği basın toplantısında ülkesinin sınır güvenliğine dair açıklamalarda bulundu.

Mitsotakis, Yunanistan'a Türkiye üzerinden yasa dışı yolla sığınmacı sokan insan kaçakçılığı ağlarını "bozma ve ezme" sözü verdi.

Afganistan'dan Yunanistan'a Türkiye üzerinden yeni bir sığınmacı akını öngörmediğini söyleyen Mitsotakis, "Amacımız herhangi bir göç dalgasını sınırlarımıza ulaşmadan çok önce durdurmak. Bu noktada Türkiye ile çıkarlarımız örtüşüyor" dedi.

Yunanistan'ın etkin bir sınır koruma stratejisi benimsediğini söyleyen Mitsotakis, sığınmacı akınlarının 2021'de geçen yıla kıyasla çok büyük oranda azaldığını belirtti.

Atina altı Rafale daha alıyor

Mitsotakis, Cumartesi günü Uluslararası Selanik Fuarı'nda yaptığı açıklamada, Türkiye ile Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarıyla ilgili olarak gerginlik yaşayan ve son dönemde askeri kapasitesini artırma girişimlerini yoğunlaştıran Yunanistan'ın milli hasılasının yüzde 2'sinden fazlasını savunmaya harcadığını söylemişti.

Mitsotakis ayrıca Fransa'dan altı Rafale savaş uçağı daha almaya yönelik planlarını açıklarken "18 Rafale satın alacağımızı duyurdum. Yakında 24 olacak" demişti. Mitsotakis, "İlki, bu yıl sonunda önce Yunan semalarında uçuyor olacak" diye eklemişti.

Fransa: Harika haber

Atina'nın altı Rafale daha satın alacağını Fransa da teyit etti. Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Yunanistan'ın Fransa'dan satın alacağı Rafale savaş uçaklarının sayısının 18'ten 24'e yükseldiğini duyurdu. Parly, Twitter'dan bugün yaptığı paylaşımda, "Harika haber. Yunanistan altı Rafale daha satın almaya yönelik niyetini beyan etti. Birlikte gerçekten özerk bir Avrupa inşa etme yolunda ilerliyoruz" ifadesini kullandı.

Yunanistan, Fransız şirketi Dassault Aviation tarafından üretilen uçaklardan satın alan ilk Avrupa ülkesi olmuştu. Atina, geçen Ocak ayında 2,5 milyar euroluk bir anlaşma kapsamında 12'si ikinci el olmak üzere, 18 Rafale almak için sipariş vermişti.

Fransa, Rafale savaş uçaklarına Avrupa'da alıcı bulmakta güçlük çekiyor. Fransa'dan Rafale savaş uçağı satın alan ikinci Avrupa ülkesi ise Hırvatistan'dı. Hırvatistan geçen Mayıs ayında Fransa ile 1 milyar euro karşılığında 12 adet ikinci el Rafale almak için anlaşmıştı. Rafale savaş uçaklarının en büyük alıcıları ise Katar, Mısır ve Hindistan.