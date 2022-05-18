Mitsotakis:Kıbrıs'ta iki devletli çözümü asla kabul edmeyeceğiz

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis, ABD kongresinde konuşma yaptı. Konuyu Türkiye'ye F-16 satışına getiren Mitsotakis, Amerikan Kongre üyelerinden bu konuda Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri dikkate almalarını istedi. "Kıbrıs'ta iki devletli çözümü asla

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis, ABD Kongresinin ortak oturumunda parlamenterlere hitap etti.



Türkiye ile ilgili bazı konularda ülkesinin iddialarını yineleyen Mitsotakis, Rusya-Ukrayna savaşı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Yunan başbakan, “Kıbrıs’ta iki devletli bir çözümü asla kabul etmeyeceklerini” söyledi.

Mitsotakis, isim vermeden Türkiye’nin Yunan hava sahasını ihlal ettiğini iddia etti. ABD Kongresinden Türkiye’ye yapılacak muhtemel silah satışlarında Doğu Akdeniz’deki durumu göz önünde bulundurmasını istedi.

“RUSYA DEMOKRASİYİ SINIYOR”



Yunanistan Başbakanı, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarına da değindi.



Rusya’nın Ukrayna işgalininin demokrasiyi sınadığını söyleyen Mitsotakis,”Tiranlığa karşı özgürlük, otoriterliğe karşı demokrasi” dedi.



Devlet Başkanı Vladimir Putin’e tepki gösteren Yunan Başbakan, “Ukrayna’nın egemen ve bağımsız bir devlet olarak varlığını sürdüreceğine” inandığını belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden ile görüşen Mitsotakis, iki ülke arasındaki ilişkilerin 201. yıl dönümü dolayısıyla verilen resepsiyona da katılmıştı.