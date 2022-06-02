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MİT’ten nokta operasyonu! Üst düzey PKK’lı öldürüldü

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MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi.
MİT’ten nokta operasyonu! Üst düzey PKK’lı öldürüldü

Irak'ın Kuzeyindeki Süleymaniye'de terör örgütü PKK'nın silahlı kolu HPG'nin sözde Askeri Komuta Konseyi üyesi Mehmet Doğan MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

21 Mayıs’ta Kandil'in Balekayeti bölgesinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten terörist Doğan'ın örgütün sözde gümrük ve lojistik faaliyetlerinden sorumlu olduğu, terör örgütünün lojistik ihtiyaçlarıyla ilgili Süleymaniye, Köysancak, Seyid Sadık ilçelerinde sivil yerel halktan biriymiş gibi faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

MİT Dış Operasyonlar Başkanlığının bağlantılarını tespit ettiği ve uzun zamandan beri takip ettiği teröristin son olarak sivil bir araçta Süleymaniye'den çıkış yaptığı bilgisi üzerine araç izlemeye alındı.

Silahlı İnsansız Hava Aracıyla saniye saniye takip edilen araç, dağlık bölgedeki keskin bir virajda yavaşlayınca operasyon için düğmeye basıldı.

Hedefe güdümlü akıllı mühimmatla gerçekleştirilen harekâtta Mehmet Doğan, içinde bulunduğu araçta etkisiz hale getirilirken, patlamanın etkisiyle çıkan yangında araç hurda yığınına döndü.

30 yıldan beri terör örgütünün dağ kadrosunda faaliyet yürüten terörist Mehmet Doğan’ın, İçişleri Bakanlığının en çok aranan azılı teröristler listesinin 3 Milyon lira para ödüllü Mavi kategorisinde aranıyordu.

Terörist Doğan, 13 Mart 2013 tarihinde Irak'ın kuzeyindeki Zap Vadisinde kaçırılan Kaymakam Kenan Erenoğlu ile askerler Kemal Ekinci, Abdullah Söpçeler, Nadir Özgen, Zihni Koç, Reşat Çaçan, Hadi Gizli ve Ramazan Başaran'ı Türkiye'den giden HDP'li Milletvekillerine teslim etmişti. Terörist elebaşı Mehmet Doğan, son olarak 23 Nisan’da terör örgütünün yayın organlarına Pençe harekâtlarıyla ilgili açıklamalarda bulunarak Türkiye'ye yönelik tehditler savurmuştu.

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