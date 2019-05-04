Miyom nedir neden olur nasıl tedavi edilir?

Her 4 kadından birinde görülen miyon nedir, neden olur, nasıl tedavi edilir sorularına Jinekolojik Onkoloji Profesör Doktor Polat Dursun Konu yanıtladı.

Kadınların korkulu rüyası miyomlar! Peki miyon nedir, neden olur ve nasıl tedavi edilir? Miyom tedavisiyle ilgili bilmeniz gerekenleri Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı Jinekolojik Onkoloji Profesör Doktor Polat Dursun Konu siz elmaelma.com okurları için yanıtladı.

"Rahimin miyomları, rahimin en sık karşılaşılan genel olarak düz kas ve fibröz doku hücrelerinden kaynaklanan iyi huylu bir tümörü olup fibroid, fibromyom, myoma ve leiomyoma gibi terimlerle de tanımlanmakta ise de daha çok myom veya halk arasında miyom terimi kabul görmüştür" diyen Polat Dursun Konu, şunları anlattı:

MİYON NEDİR KANSER YAPAR MI?

"Miyomlar kadınlarda oldukça sık görülen rahimde yerleşmiş iyi huylu bağ doku tümörleridir. Genellikle üreme çağı olarak kabul edilen 15-45 yaş arasında görülürler.Tedavide bugüne kadar ülkemizde de jinekologlar tarafından sıklıkla ve başarı ile uygulanan yöntemler myomun cerrahi olarak çıkartılması (myomektomi) veya rahimin çıkartılması (histerektomi) şeklindedir. Büyüklükleri bezelye tanesinde küçük bir kavun boyutları arasında olabilir. Küçük boyuttaki miyomlar çok daha sık olmakla birlikle, nisbeten büyük sayılabilecek miyomlar 35 yaş ve üzerinde kadınların %20-40’ında görülür. Premenopozal dönemde bu oranın %40’lara çıktığı, otopsilerde ise %50’lik düzeylerde bulunduğu bildirilmektedir.

HAMİLELİK VE MİYON İLİŞKİSİ

Gebelik sırasında salgılanan östrojene bağlı olarak miyomların büyüyebileceğini belirten Prof.Dr.Polat Dursun menopozdan sonra ise genellikle zaman içerisinde küçüldüklerini ifade etti. Ayrıca, bazı hastalarda farklı büyüklüklerde çok sayıda miyomun birlikte görülebileceğini de ekledi.

MİYON NEDEN OLUR?

Miyomların neden oluştuğu kesin olarak bilinmemekle birlikte, östrojen hormonunun miyomların büyümesine yol açtığı bazı araştırmalarda gösterilmektedir. Vücuttaki östrojen düzeyleri, vücudun doğal seyrine bağlı olarak artabilir ya da azalabilir. Örneğin; gebelikte östrojen seviyesi artar, menopozda ise düşer. Bazı ilaçlar da östrojen düzeylerinde değişikliğe neden olabilir. Ayrıca çevresel ve genetik faktörlerin de miyom oluşumunda etkisi olduğu düşünülmektedir.

MİYON BELİRTİLERİ NELERDİR?

-pelvik ağrı (kasık ve bel ağrısı )

-adet kanamasının yoğunlaşması

-ara kanaması

-ilişkide ağrı veya bazen kanama

-kabızlık

-sık idrara çıkma

-gebe kalamama

MİYON TEDAVİSİ HANGİ DURUMLARDA GEREKLİDİR?

Miyomlar büyüme eğiliminde değilse ve aşırı büyük değilse, hastanın yaşı menopoza yakınsa ve miyomlar şikayet yaratmıyorsa ameliyat olmak gerekli değildir. Düzenli takip yeterli olur. Ancak, hastaların önemli bir kısmında ağrı, sık idrara çıkma, adet kanamasında artma ve kansızlık gibi şikayetler vardır ve bu durumda tedavi gereklidir. Bazı hastalarda, aralıklarla çekilen ultrason ya da MR'larda miyomlarda büyüme görülebilir. Bu hastalarda henüz şikayet olmasa bile büyüyen miyom ileride şikayete yol açacağından tedavi uygulamak gerekebilir.

MİYON NEDEN OLUR TETİKLEYEN ETKENLER?

1.Hiç doğum yapmamak,

2.Adet döneminin çok erken yaşta başlaması,

3.Aşırı kilo,

4.Aşırı alkol kullanmak,

5.Ağırlıklı olarak kırmızı et ve şarküteri ürünleriyle beslenmek

6.Östrojen ve progesteron fazlalığı nedeniyle oluşan hormonal dengesizlik

7.Yüksek tansiyon

8.Aşırı stres

9.Genetik faktörler

MİYONLAR KAPALI AMELİYATLA ALINABİLİR Mİ?

Laparoskopik (kapalı) miyom ameliyatı tecrübeli ellerde başarı ile uygulanabilir. Kapalı miyom ameliyatı kararı verirken miyomların boyutu, sayısı ve rahimde yerleştiği yer çok önemlidir. Diğer önemli olan şeyde kapalı ameliyatı yapacak doktorun bu konudaki deneyimidir. Kapalı miyom ameliyatı biraz daha uzun sürmekle beraber hastaların iyileşmesi ve sosyal hayatına, aile hayatına ve iş hayatına dönmesi daha kısa sürede olmaktadır. Kapalı miyom ameliyatları bir sorun olmadıkça hastanede bir gün yatırılır bazı durumlarda yatış süresi uzayabilir.

Hastaneden eve çıkıldıktan sonra birkaç gün evde istirahat edilmesi gerekir. Hastanın normal işine dönmesi kişiden kişiye farklılık göstermekle birlikte genelde 2-4 hafta arasında değişmektedir.

Kapalı miyom ameliyatı yapmadan miyomlarda nadir görülen bir tümör türü olan sarkom olmadığına dikkat etmek ve bu konuda hastayı bilgilendirmek gerekir.

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