MMO'dan 17 soru: Ya cevaplayınız ya da imzanızı geri çekiniz

"Sayın bakanımızın görevi ile ilgili en üst seviyede başarılı olması, mesleğimize saygı duyarak önerilerimizi Memleket için dikkate almaları en büyük arzumuzdu."

Sayın Başbakan Yardımcımızın, basın açıklamasında eleştirdiği konularla ilgili kamuoyu bilgilendirmemiz aşağıda sunulmuştur. Ayni zamanda KIBTEK e zarar vereceği aşikâr olan, 233 / 2021 sayılı peşkeş ihalesi ile ilgili de son uyarımızı müteakip maddelerde bir kez daha yapacağız. KIBTEK deki makinalar ve makina mühendisliği alanındaki hizmetlerden KTMMOB Makina Mühendisleri Odasının kamusal sorumluluğu vardır. Uyarılarımız dikkate alınmaması halinde söz konusu ihalenin iptali için yargıya başvuracağız.

Sayın bakanımızın görevi ile ilgili en üst seviyede başarılı olması, mesleğimize saygı duyarak önerilerimizi Memleket için dikkate almaları en büyük arzumuzdu.

En son yaşanan yakıt tahlili süreci de bir devlet olgusuna yakışmadı. Neden halen daha ülkemizde yağ ve yakıt analizi yapabilecek bir laboratuvarın olmadığının hiçbir geçerli nedeni yoktur. Bu da basit bir ihmal değildir. Tahlil sonuçları beklendiği sürelerde gemi firmasına ödenen meblağların da açıklanmasında fayda var. KIBTEK artık önemine yakışır bir şekilde yönetilmelidir.

Sayın Bakanın Yaptığı basın açıklaması ile ilgili; Daha önceki dönemin eleştirilmediğini, enjektör arızasının bedelinin 450 bin € olmadığını ve arızanın yakıt kaynaklı olmadığı konularında yaptığınız açıklamanın doğru olmadığını affınıza sığınarak belirtmek istiyoruz. Şöyle ki;

Sayın Bakanım; Göreve başladığınız zaman tespit ettiğiniz usulsüzlük konularında bizim de tespitlerimiz olduğunu, bu tespitlerimizi de basın ile kamuoyuna duyurduğumuzu, KIBTEK in ihalelerinde rekabet, şeffaflık azami verim için gerekli lojistik sistemlerin kurulmasında size destek olabileceğimizi söylemiştik. Buna rağmen, basın açıklamanızda bu örgütler daha önce neredeydi diye sormanızın Makina Mühendisleri Odası açısından geçerliliği yoktur. Geçtiğimiz 10 gün içerisinde makinalarda meydana gelen 50’nin üzerindeki enjektör arızasının, Makina Mühendisleri odasınca yakıt kaynaklı bir arıza olduğu değerlendirilmiştir siz yakıt ile alakalı olmadığını söylediniz, keşke söylemeseydiniz, bu bilgiyi size kim vermiş ise ona söyletseydiniz. Arıza yakıt kaynaklıdır ve uyarılarımızı dikkate almazsanız bu arızalar, iç parçalarda (yataklarda, ana milde, sürtünen yüzeylerde) daha vahim kırılmalara da sebep olabilecektir. Tarafımızdan, 450 bin Euro arızalı enjektör bedeli olduğu söylenmişti (9000€/adet) . 450 bin Euro onarım bedeli değildir, onarım bedeli için yapılacak çalışma eğer 233/2021 sayılı ihale çalışması gibi olacaksa 9-10 milyon Euro’yu bulabileceğini de söylemiştik. (233/2021 sayılı İhale’nin ihale olmadığını “ peşkeş / uydurma olduğunu müteakip maddelerde açıklayacağım) . 2015 yılında da 1 pistonun 60 bin TL ye alındığı ve tedarik yeri / gerekçesi belli olmadan tedarikler yapıldığını ve yine kullanım yeri belli olmadan envanterden çıkarıldığını odamız tespit etmiş ve kamuoyunu bilgilendirmiş ayni zamanda sizi de bilgilendirmiştik. Bu nedenle de KIBTEK deki tedariklerin şeffaf ve rekabetçi olması için size destek vermeye hazırdık, ama istemediniz ve 233/2021 sayılı ihaleye onay verdiniz. Eleştirdiğiniz ne varsa sizde yaptınız, bilgilendirmeleri dikkate almadınız hatada ısrar ettiniz. KIBTEK yakıt tedariki için ihale yasasını değiştirmeye çalışıyorsunuz (spot yakıt almak iddiası ile ) .(Daha önce de yedek parça, bakım hizmetleri için bakanlar kurulunda karar aldırmaya çalışmıştınız ) İhale yasası ihalelere göre değiştirilmez, ihaleler yasaya uygun yapılır. Bu şekilde ihale yasasını değiştirme talepleri şaibeli ihale süreçlerini yaratır, Nitekim idari gerekçe ile yakıt evsafının değerlerini teknik şartnamede değiştirdiniz. Yakıt evsafı teknik bir değerdir ve idari karar ile değiştirilmemeliydi.

233 / 2021 sayılı ihale; yasaya aykırıdır : KIBTEK ihtiyaçlarına uygun değildir, Yüksek maliyetlidir. İhale sürecinin durdurulmasını ve doğru, rekabetçi usuller ile ihale yapılmasını önermiştik. Üzerinden tam 1 ay geçti hiçbir gelişme olmadı. 233/2021 sayılı ihaleyi hazırlayan bir makina mühendisi olamaz. Bu ihale Kıbrıs Türk Halkını ciddiye almayan, makina mühendisliği sorumluluğundan yoksun bir ihaledir. Eğer bilerek hazırlanmış ise; Zerre kadar vatan sevgisinden yoksun bir vizyon ile hazırlanmıştır. Bu ihaledeki imzası olan Mühendisler gerçekten sorumluluklarını yerine getirmişlerse çıkıp açıklamalıdırlar. KIBTEK deki meslektaşlarımız lütfen silkininiz nelerin altına imza atıyorsunuz? Mesleki sorumluluğunuzu SARSILMADAN: KIBRIS TÜRK HALKI için yerine getiriniz. KIBTEK deki sorun ne spot yakıt alımıdır nede personel maaşıdır. KIBTEK deki sorun YÖNETEMEME, ŞEFFAF OLMAMA, SORUMLULUKLARIN BELİRLENMEMESİ, TEKNİK İHTİYAÇLARIN DOĞRU SÜREÇLERLE KARŞILANMAMASI ve TÜKETİLMEMESİDİR ve her gelenin gideni aratması ZAAFİYETLERİDİR ve eğer siz sayın bakanım bu şartnamedeki maddeleri okuyup teyit etmediyseniz KIBTEK e yapılan sabotajın aynisi size ve ekibinize de yapılmış demektir. Eğer, bu sözde ihale dokümanındaki kapsamdan haberdar iseniz ve onay vermişseniz gerçekten çok üzülürüz. Aşağıdaki sorular bu şartnameleri imzalayanların cevaplaması içindir. Ya cevaplayınız ya da imzanızı geri çekiniz.

Bu ihale Wartsila isimli firmanın hazırladığı dokümanlara göre yapılmamış ise hazırlayanlar içerisinde Wartsilaya avantaj sağlamak için görevini suiistimal eden kişiler vardı. 233 / 2021 sayılı ihale rekabetçi değildir, bir firmaya (wartsila) avantaj sağlayacaktır. Bu firma ihaleye katılsa da katılmasa da haksız rant sağlamış olacaktır. İhale dokümanındaki malzemenin majör bakım malzemesi (setti) olmadığı aşikârdır, neden majör bakım olarak tanımlandı? Majör Bakım detayı neden teknik şartnamede yer almıyor? Safety spare parts listesi bakım güvenliği ile ilgili ise doğru bir liste değildir. Bu malzeme ağır bakım onarım malzemelerini de içeriyor. Bu malzemeyi ihtiyaç duyulduğunda makinalara kim monte edecek. Bu malzemeyi bakım maksatlarında kullanabilecek evsafta teknik personeliniz varsa neden “ majör bakımı “ ihale ile Wartsilaya / taşerona yaptırıyorsunuz? Teknik Şartnamede neden; ödemelerin nasıl yapılacağı, yüklenici sorumlulukları, idare sorumlulukları, garanti koşulları, kabul kriterleri vb. konular yer alıyor? Bunlar idari konulardır. Teknik şartnamede makinaların performanslarına ait değerler, zafiyetler ve ihalenin sonucunda makinaların sahip olacağı değerler, yedek parça evsafı ve/veya şahit numune ve /veya OEM malzeme teknik uygunluk gerekleri yazılmalıydı, neden yazılmadı? Tedarik edilecek tüm malzemenin kabul kriteri neden Wartsila nın teyidine bağlı? Söz konusu bakım şartında taşeron kullanılabileceğini belirttiniz, taşeron personel kadrosu ise 1 makina mühendisi ve 5 teknisyenden meydana geldiğini ve en az 5 yılda 3 majör bakım yapma şartını getirdiniz. Neden? 2007 den beridir KIBTEK in kullanımında olan makinaların periyodik bakımını yapabilecek 1 makine mühendisi ve 5 teknisyen KIBTEK de yok mu? Var ve yapabilirler. Neden taşeron firmanın ihtiyaç duyacağı özel aletleri, kaldırma araçlarını, tükettim malzemelerini KIBTEK verecek. Bu teknik teçhizat KIBTEK de olduğuna göre, mühendis ve teknisyen de olduğuna göre neden taşerona ihtiyaç duyuluyor? Spare parts tanımı nasıl bir tanım. Teknik şartnamede evsafı yazılacağına kimden tedarik edileceği yazılı bu nasıl bir teknik şartname? Niçin ihtiyaç duyulan malzemede sadece wartsila’dan teyit bekliyorsunuz? Bu malzemeyi Wartsila üretmiyor ki. Teklif formunda 1 ve 2 numaralarda işçilik yazıyor, 2 numarada neden ilave işçilik hanesi vardır. Majör Bakım bellidir ve işçiliği de ihtiyaç duyulan bakım malzemesi de bellidir. Buna rağmen ihaledeki tedarik edilecek malzeme listesi periyodik bakım malzemesi değildir. Bu durumda neden ihale konusunu tedarik edilecek malzemeyi dikkate alarak yazılmadı? Neden yapılacak iş ile alınacak malzeme uyumlu değildir? Teknik şartnamede ilave veya eksik kalan parçaların yeniden tedarik edileceği ve % 42 indirim yapılacağı hususu belirtiliyor (wartsila nın fiyat listesinden ) Bu ihale, daha yayımlanmadan Wartsila ya mı bağlandı? % 42 indirimli tedarik mümkünse neden 4.365 milyon Euro ihale yapılıyor % 42 oranında demek ki ihale daha pahalı gerçekleştiriliyor. Birileri KKTC halkını ve toprağını arpalık görüyor. Teknik şartnamede neden fazla ödeme yapabileceği yazılı da eksik ödeme yapılabileceği yazılı değil? Bu ihale dökümanında sadece yüklenicinin kabul için tanzim edeceği rapor neden kriter olarak kabul edildi. Kullanılmayan malzeme niçin yükleniciye ödenecek? İhale Özel Şartlarının maddeleri ile teknik şartname ve tedarik edilecek malzeme cins ve miktarı uygun değildir neden? Özel Şartlarda henüz kullanılmayan ve KIBTEK tarafından irad kayıt edilmeyen malzemenin ödemesini 15 iş günü içerisinde yapılması gerekçesi nedir? İhalede % 5 teminat mektubu alacaksınız (218 bin Euro civarında ) ve ilk ödemeyi % 80 tutarı (yaklaşık 3 milyon beş yüz bin Euro yu ) fatura tesliminden 15 gün sonra fakat yedek parça kullanılma ve KIBTEK irad kayıt etmeden ödeyeceksiniz. Teminat niçin alıyorsunuz? Yüklenicinin parasını almak için hazırlayacağı raporun işle ne kadar alakası var? Niçin KIBTEK in hiçbir kabul ve ret kriteri yok?

Yukarıdaki teknik hususlar en şeffaf hali ile kamu ile paylaşılmıştır, sürçü lisan etmişsek af ola.

Saygılarımla,

KTMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu adına,

Ayer YARKINER - Makina Mühendisi

KTMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı