MOBESE isyanı: Yıllarca uğraş, didin!

MOBESE olarak anılan “MOBil Elektronik Sistem Entegrasyonu” güvenlik kameralarının yer seçimine bir isyan da yatırımcı Mehmet Eziç’ten geldi.

Çevre ya da estetik kaygısı gözetilmeden, ülkenin dört bir yanına yerleştirilen kameralarla yönelik “standart yoksunluğu” öne çıkıyor.



Ülkenin önemli yatırımcılarından, iş insanı Mehmet Eziç, dün yaptığı bir paylaşımda isyanını şöyle dile getirdi: Sen yıllarca uğraş didin, iyisini güzelini yapmaya çalış, başındaki gelip içine etsin. Tam “Kadı”misali. Yoruldum ve Usandım artık #kktc

Sen yıllarca uğraş didin, iyisini güzelini yapmaya çalış,

başındaki gelip içine etsin.

Tam “Kadı”misali.

Yoruldum ve Usandım artık #kktc pic.twitter.com/XVGYsLW0nl — Mehmet Eziç (@MehmetEzic) December 3, 2019