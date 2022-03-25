  • BIST 2.183,78
  • Altın 932.88
  • Dolar 14.826
  • Euro 16.3314
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAŞimdi de Sivrisineklerden Bulaşan Virüs Uyarısı Verildi: İlk Can Kaybı Bildirildi

Mobil Bilim Otobüsü, Şht. Doğan Ahmet İlkokulu’nu ziyaret etti

» »
İlkokulların Bilim Laboratuvarlarının Modernleştirilmesi projesi kapsamında Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilerek oluşturulan Mobil Bilim Otobüsü, Şht. Doğan Ahmet İlkokulu’nu ziyaret etti. 
Mobil Bilim Otobüsü, Şht. Doğan Ahmet İlkokulu’nu ziyaret etti

İlkokulların Bilim Laboratuvarlarının Modernleştirilmesi projesi kapsamında Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilerek oluşturulan Mobil Bilim Otobüsü, Şht. Doğan Ahmet İlkokulu’nu ziyaret etti. 


Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Mobil Bilim Otobüsünün çalışmalarını yerinde inceledi. 


Proje Koordinatörü ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Fen Bilgisi Denetmeni Deniz Özalp gözetiminde gerçekleştirilecek uygulamada, yenilenebilir enerji konusunda öğrencilerin somut yaşantılar elde etmesi amaçlanıyor. 


Laboratuvar kurulamamış 30 ilkokulda hizmet verecek Bilim Otobüsü, ilk uygulamasını pilot okul seçilen Şht. Doğan Ahmet İlkokulu’nda yapacak. 


Bugün öğleye Şht. Doğan Ahmet İlkokulu’nda olacak Bilim Otobüsü’nden, İlkokul 4 ve 5’inci sınıf öğrencileri 5’li gruplar halinde yararlanabilecek. 


ÇAVUŞOĞLU 
Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, AB tarafından finanse edilerek oluşturulan Mobil Bilim Otobüsü’nün, bugün ilk uygulamasını Şehit Doğan Ahmet İlkokulu’nda yaptığını söyledi. 


Bakanlığa bağlı 48 ilkokula laboratuvar kurulduğunu, 30 okulda ise gerek altyapı, gerekse alan eksikliği nedeniyle laboratuvar kurulamadığını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, Bilim Otobüsü’nün eğitimde fırsat eşitliği sağlanabilmesi amacıyla laboratuvar olmayan okulları gezeceğini anlattı. 


Amaçlarının süreç içinde tüm okulların altyapısını aynı seviyeye getirmek olduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu, projeye destek veren AB’ye teşekkür etti. 


Otobüsün takdire şayan bir altyapıya sahip olduğunu vurgulayan Bakan Nazım Çavuşoğlu, otobüsün çocuklara hayırlı olmasını temenni etti. 


Etkinlikte, Şehit Doğan Ahmet İlkokulu Müdürü Müge Taçman Gezer, öğretmenler ve AB yetkilileri de hazır bulundu. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 42 yaşındaki Güneşköy sakini hayatını kaybetti25 Mart 2022 Cuma 11:59
  • “First Lego League Explore” fuarlarının KKTC ayağı 3 Nisan Pazar günü yapılıyor25 Mart 2022 Cuma 11:50
  • Kamu-Sen: Haydi sokağa25 Mart 2022 Cuma 11:48
  • Eylem ve grevler kapıda!25 Mart 2022 Cuma 11:44
  • Ekonomi ve Enerji Bakanı Kutlu Evren, Festivalciler Derneği yönetim kurulu üyelerini kabul etti25 Mart 2022 Cuma 11:34
  • Belediyelerde örgütlü sendikalar bugün saat 16:00'da içişleri bakanlığına çağrıldı25 Mart 2022 Cuma 10:55
  • Bu yolu kullanacak sürücülerin dikkatine!25 Mart 2022 Cuma 10:47
  • CTP Parti Meclisi: Yerel seçimler tarihinde ve mevcut belediye sayısı ile yapılsın25 Mart 2022 Cuma 10:24
  • YKP: Yerel seçimler ertelenemez!25 Mart 2022 Cuma 10:16
  • Taner Ulutaş'tan Taşlamalar25 Mart 2022 Cuma 09:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti