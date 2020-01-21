“Mobil Operatörlerin Vergi Yükümlülükleri” Meclis'te konuşuldu

CTP Milletvekili Erkut Şahali “Mobil Operatörlerin Vergi Yükümlülükleri” ile ilgili güncel konuşma yaptı.

BTHK’nın ülkedeki GSM operatörlerinin faaliyetlerini denetlediğini dile getiren Şahali, kendi hükümet dönemlerinde eksik vergilendirmelerle ilgili adım atıldığını belirtti.

GSM şirketlerinin tabi olduğu vergi sistemini basitleştirmek gerektiğini anlatan Şahali, bu alandaki vergilerden bahsetti.

Gelir kaybına neden olan uygulamaya değinen Şahali, operatörlerin hizmetlerinin ses ve veri olarak ikiye ayrıldığını dile getirdi.

Öte yandan şirketlerin ses iletişimini başka bir şirket ve fatura, data iletişimini bir başka şirket ve fatura ile ücretlendirildiğini anlatan Şahali, günün sonunda devlete ödenen verginin ödenmesi gerekenden az olduğunu söyledi.

Devletin kaybının yaklaşık 50 milyon TL dolayında olduğunu belirten Şahali, vergi rekortmenleri arasında bir süredir GSM şirketlerinin yer almamasının nedeninin de bu olduğunu dile getirdi.

Şahali, devletin öte yandan bu hizmetlerin ucuzlatılması için çalışması gerektiğini de söyledi.

Devletin gelirlerinin tabana yayıldığı müddetçe artacağını söyleyen Şahali, hizmetlerin standart şekilde vergilendirilmesi ve oluşacak gelirin kamu yararına kullanılması gerektiğini söyledi.

Şahali, örneğin kayıp 50 milyon TL’nin alınması halinde yollardaki altyapı eksikliklerinin düzeltilmesine harcanabileceğini anlattı.

Şahali’nin konuşmasının ardından yerinden söz alan CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe salondaki konuşmaları en azından hükümetten bir bakanın içeride kalarak dinlemesi gerektiğini dile getirdi, oturumu yöneten Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre’den bu konuda gerekli adımları atmasını istedi.

ALTUĞRA

Ardından UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra “Adet Görme Yaşı 9’a İndi” başlıklı güncel konuşma yaptı.

Konuşmasında insanların sağlık sorunlarındaki artışa işaret eden Altuğra, bunların nedeninin hormonlu ve katkı maddeleri içeren gıdalar olduğunu belirtti.

Danimarka’da, Belçika’da yapılan bilimsel araştırmaların, gelişme çağındaki çocukların hormonlu gıdalardan uzak tutulması gerektiğine dair bulgular gösterdiğini söyleyen Altuğra, ülkede adet görme yaşının 9’lara indiğini belirtti.

Aynı nedenlerle erkek çocukların memelerinde büyüme gözlemlendiğini dile getiren Altuğra, bu hormon sorunları nedeniyle çocukların boylarının da kısa kaldığını dile getirdi.

İnsanların hangi meyve ve sebzenin hangi mevsim yetiştiğini neredeyse unutmuş hale geldiğini dile getiren Altuğra, bu noktada “hormonlu gıda terörünün tehdidinden” kurtulmak için gıdaların organik olup olmadığına dair gerekli işaretlerin konması gerektiğini anlattı.

Okul kantinlerinde sağlıksız ürünlerin satılmamasıyla ilgili adımlar atıldığını, bunların artması gerektiğini dile getiren Altuğra, toplum sağlığı için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini belirtti.

ÇAVUŞOĞLU

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, GDO’nun insan sağlığına nasıl yansıdığının ortada olduğunu belirtti.

Meyve sebze hastalıklarının ortadan kaldırılabilmesi ve verim için limitler içinde olsa da birçok ilaç kullanıldığını, bunun insan bedenine olumsuz olarak yansıdığının ortada olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, KKTC’nin ithal ettiği gıdaların sertifikalı olduğunu, yerli üretimde de iyi tarım uygulamalarına dikkat edildiğini dile getirdi.

Artan dünya nüfusuyla herkesi organik tarımla beslemenin mümkün olmadığını anlatan Çavuşoğlu, önemli olanın iyi tarım uygulamalarını takip etmek olduğunu, Avrupa’dan gelen ürünlerde de defalarca ilaç kalıntılarına rastlandığını kaydetti.

Çavuşoğlu, uyguladıkları limitlerin AB standartlarında olduğunu söyledi.

Ülkede gıda denetimlerine ve analize önem verildiğini anlatan Çavuşoğlu, ticari üreticilerin hiçbirinin analiz yapmadan hasat yapamadığını, sorun olanın üretici olarak kayıtlı olmayanlar olduğunu belirtti.

Kantinlerin ülkede üretilen her türlü paketli yiyeceğin satıldığı yerler olduğunu anlatan Çavuşoğlu, mümkün olduğunca çocukları, obeziteye sevk eden gıdalardan uzak tuttuklarını anlattı.