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Mobilde Harcama 6 Ayda 65 Milyar Dolara Çıktı: 45'i Oyunlara Gitti

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Mobilde Harcama 6 Ayda 65 Milyar Dolara Çıktı: 45'i Oyunlara Gitti
Mobilde Harcama 6 Ayda 65 Milyar Dolara Çıktı: 45'i Oyunlara Gitti

Küresel uygulama harcamaları 2021 yılının ilk yarısında yüzde 24 artarak 65 milyar dolara yaklaşırken sadece mobil oyunlara 44,7 milyar dolar harcama yapıldığı belirlendi.

Sensor Tower verilerinden elde edilen bilgilere göre 2021 yılı ilk yarısında küresel uygulama harcamaları belli oldu. Böylelikle uygulama harcamalarının yüzde 24 artarak 65 milyar dolara yaklaşırken bu harcamaların 41,5 milyar dolarının App Store’da, 23,4 milyar dolarının da Google Play Store’da gerçekleştiği belirtildi.

Sadece mobil oyunlara harcanan toplam paranın ise 44,7 milyar dolar olduğu kaydedildi. Rapor, App Store, Google Play Store’daki verilerden elde edilirken bu yılın ilk yarısında dünya genelinde yaklaşık 72,5 milyar mobil uygulama indirildiği açıklandı. Bu sayı geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında ise 71,3 milyar olduğu gözlendi.

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