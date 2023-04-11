Mobilya Sanayiciler Derneği, Melekler Köyü yapımına katkı koyan işletmelere teşekkür belgesi verdi

Mobilya Sanayiciler Derneği, dün düzenlediği etkinlikte Kıbrıs Türk Melekler Köyü yapımına katkı koyan işletmelere teşekkür belgesi verdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, etkinlikte 13 İşletme yetkilisi ve Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri hazır bulundu.

Dernek Başkanı Hüseyin Ciddi yaptığı konuşmada, bu acıların tekrar yaşanmamasını temenni ederek, Mobilya Sanayiciler Derneği olarak her zaman üzerlerine düşen görevi yapmaya hazır olduklarını belirtti.