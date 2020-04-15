Mobilya Sanayicileri Derneği Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ile görüştü

Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanı Hüseyin Ciddi ve beraberindeli heyet Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nu ziyaret ederek, derneğin finansman kaynağı çözümlü sektör ile ilgili önerilerini sundular.

Dernek Başkanı Hüseyin Ciddi, içerisinden geçmekte olduğumuz bu zorlu süreçte derneğin çalışmalarına devam ettiğini belirterek, KKTC sanayisinde üretim kapasitesi olarak ilk sıralarda bulunan mobilya sektörünün de özellikle finansman ve iş gücü açısından diğer sektörler gibi zora düştüğü dile getirdi. Konuyu Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk ile paylaştıklarını da belirten Ciddi, yürütülen çalışmalardan Oda Başkanı Candan Avunduk’un da desteklerini aldıklarını belirtti.

Yapılan görüşmede finansman açısında faiz desteği ve istihdam konusunda mobilya sektörüne katkı sağlayacak bazı taleplerde bulunan Mobilya Sanayicileri Derneği, taleplerinin Maliye Bakanlığı tarafından da olumlu karşılandığını ifade etti.

Bakan Amcaoğlu’na yapılan talepler aşağıdaki gibidir:

MOBİLYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ’NİN FİNANSMAN KAYNAĞI ÇÖZÜMLÜ SEKTÖR İLE İLGİLİ ÖNERİLERİ

Bizler, Mobilya Sanayicileri Derneği olarak içerisinden geçtiğimiz dönemi atlatabilmemiz için alınmasını talep ettiğimiz kararları sizlerle paylaşıyoruz. Bu kararları ve fonlamaları bizzat devletin yapmasını veya devletin bu fonlamaları bizim yapmamız için bize yetki vermesini amaçlamaktayız ki sektörümüz ayakta kalabilsin ki, istihdam devam etsin, üretim devam etsin, devlet kazansın biz var olabilelim.

Şirketlerimizin üzerinde ciddi bir sorumluluğu olan çalışan insanlarımızı işsiz bırakmamak ve istihdamın devamını sürdürebilmek için önerilerimiz; İş yerleri açılması ile birlikte altı ay boyunca Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı yatırımlarımızın devlet tarafından üstlenilmesi. Devletimizin sağladığı 1500 TL’lik maaş katkısının en az Ekim ayı sonuna kadar devam etmesi. Asgari ücretten aşağıya düşmemek kaydı ile özel sektörde çalışan yüksek maaşlı personelin maaş düzenlemesi konusunda, % 20 oranında maaşlarda kesintiye gidilmesi için tavsiye nitelikli bir karar üretilmesi.

5.Şirketlerimizin bu donemde ayakta kalması ve devlete karşı olan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için alınmasını önerdiğimiz kararlar;

6.Şirketlerimizin % 4-4.5 faiz oranı arası oranlarla kredi kullanımını sağlamanız

7.Kullanılacak bu kredinin teminatının %50 gayrimenkul ipoteği talep edilmesi geriye kalan

% 50 teminatın direktör/hissedar kefaleti veya Kredi Garanti Fonu teminatı olarak verilmesi

Kullanılacak olan kredinin üst limit ile sınırlandırılmaması veya ilgili şirketin son 1 yılda bankaya ibraz edilen çeklerinin ortalama 5 aylık rakamı kadar olması. Alınan kredinin geri ödemesinin 2021 Ocak ayı itibarı ile başlaması ve 36 ay vadeli olması Tüm banka kredi ve taksitlerinin 2021 Ocak ayına kadar ertelenmesi ve bunun masraf ve faizden muaf olması. Üretici belgesi ile üreticilerimizin elektrik ve akaryakıt alımlarında en az % 20 oranında indirim yapılması ve bunun 2020 sonuna kadar devam etmesi.

Yukarıda alınmasını istediğimiz kararlar ile fonlanacak olan sektörümüz ile hem istihdam kaybı olmayacaktır hem de şirketlerimiz ayakta kalacaktır yapılacak olan bu fonlamaların da maliyetini yine biz kendimiz sektörümüz kaynakları ile karşılamaya hazırız.

Bu konuda önerilerimizin karşılanması için gerekli kaynağı aşağıdaki finansman tablomuzda bulabilirsiniz;

Yapılacak destek maliyetleri. [sektör çalışan sayısı 1400]

Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı Desteği: Kişi bası ortalama 1050 TL x 1400 kişi x 6 ay boyunca = 8.820.000 TL

Maaş desteği: Kişi başı 1500 TL x 1400 kişi x 6 ay boyunca = 12.600.000 TL

Kredi faiz desteği : Aylık sektörümüzün bankalara ibraz eden çek miktarı ortalama 18.000.000 TL x5 aylık rakam. 90.000.000 TL 5 aylık ortalama ibraz eden çek miktarı. Devletin yapacağı % 5 finansman 36 aylık sürede 13.500.000 TL bunun yarısı finansman istese 6.750.000 TL (Bu rakam tüm çeklerin ortalama % 50’si kadar kullanıldığını öngörürsek olacak olan rakamdır.)

Yapılacak tüm finansmanların desteği 28.100.000 TL olacaktır.

Bunun finansmanı nasıl olacağı aşağıda belirtilmektedir;

Sektörümüzün yıllık ithalatı , 34.000.000 USD (221.000.000 TL) olarak kabul ediyoruz (Bu 2018 yılı verisidir) bu rakamlardan COVİD-19 destek fonu olarak ek sadece % 4, üç yıllığına yaratacağımız fonla 26.500.000 TL finansman olacaktır .

Sektörümüzün hammadde olarak da ithalatı yıllık olarak 20.300.000 USD (132.000.000 TL 2018 yılı verisi) olarak kabul ediyoruz.

Mobilya Hammadde ithalatında COVİD-19 destek fonu olarak ek 2 yıllığına % 2 fonlama yaparsak 5.280.000 TL de buradan ek gelirimiz olacaktır.

Mobilya ve mobilya hammadde ithalatından yapılan fonlama ile 2 yılda toplamda oluşacak kaynak 31.780.000 TL’dir.