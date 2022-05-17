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Mobilya Sanayicileri Derneği üretim için elektrikte %30 indirim yapılmalı

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"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sanayisininin ülkeye katkısını vurgulayan hükümet yetkililerinin, elektrik fiyatlarında, sanayiye yönelik %30’dan az olmayacak oranda indirime gitmeleri sektörümüzün için hayati önemdedir."
Mobilya Sanayicileri Derneği üretim için elektrikte %30 indirim yapılmalı

Mobilya Sanayicileri Derneği basın açıklaması

Elektrik fiyatlarına yapılan zam karşısında mobilya sanaycisi zor günler yaşamaktadır. 2011 yılında 0,40 krş. olan elektrik birim fiyatı sanayiciler için 0,10 krş devlet katkısıyla 0,30 krş olarak uygulanmaktaydı. %25 orandaki bu destek sektörün varolması ve rekabet edip gelişebilmesi için önemli bir katkıydı.

Bugün elektrik birim fiyatı 2,70 TL olmuştur ve 0,10 krş. indirim neredeyse hiçbir önemi olmayan bir orana denk gelmektedir. Bu maliyet artışını fiyatlara yansıtmak satışların, dolayısıyla üretimin azalması anlamına gelmektedir. Bunun sonucunda bazı işletmelerin kapanacak, bazı işletmelerde ise eleman eksiltmeler yani işsizlik olacaktır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sanayisininin ülkeye katkısını vurgulayan hükümet yetkililerinin, elektrik fiyatlarında, sanayiye yönelik %30’dan az olmayacak oranda indirime gitmeleri sektörümüzün için hayati önemdedir.

 

Kamuoyuna ve ilgili Hükümet birimlerine duyurulur.

MSD Yönetim Kurulu (adına)

Hüseyin Ciddi/ Başkan

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