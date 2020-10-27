Mobilyacılarda Maraş heyecanı

Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSAD) Başkanı Hüseyin Ciddi Maraş açılımını desteklediklerini belirterek, uzun yıllar kapalı kalarak harabeye dönen kentin açılması ile yerli üretim sektörünün de ivme kazanacağını, genelde ülke esnafının özelde mobilya sanayicilerin hareketli bir dönemden geçeceğini savundu.

‘’Maraş’ın yeniden inşa edilmesi için 3 milyar Dolar’lık bir yatırım gerekiyor’’

MOSAD Başkanı Hüseyin Ciddi Kapalı Maraş’ın envanter çalışmalarından elde edilen bilgilere göre bir yol izlediklerini ve buraya yapılacak yaptırımın 265 milyon Dolar’lık bir yatırım olduğunu belirtti. Maraş’ın kademe kademe açılması ile ülkemiz iş insanlarının bu şehirde yürüteceği çalışmalarla ülke ekonomisinde ciddi hareketlenmeler yaşanacağına değinen Ciddi, Maraş’ta yer alan tüm binaların yeniden elden geçmesi gerektiğini savundu.

Ciddi konuşmasına şöyle devam etti;

‘’Toplamda 265 milyon Dolarlık ahşap işinin olduğunu tahmin ediyoruz’’

Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSAD) olarak Kapalı Maraş ile ilgili sektörümüzün burada yapacağı yatırımlar hakkında bilgi sahibi olmak istedik. Maraş’a yatırım yapacak iş insanlarına yol gösterecek oradaki inşaatların envanter çalışmalarını bulduk. Kapalı Maraş’ta otellerin, okulların, ibadet yerlerinin, eğlence merkezlerinin, konutların ve devlet dairelerinin sayısının kaç olduğu ile ilgili geçmiş dönemlerde çalışmalar yapılmıştı. Biz de bu çalışmalardan yola çıktık ve bazı sonuçlara ulaştık. Dernek olarak ulaştığımız bilgilere uzman arkadaşlarımızın tecrübeleriyle ortalama bir rakam ortaya koyduk ve bu ortalama rakamlarının da bir ortalamasını çıkarttık. Maraş’ta toplam 265 milyon Dolarlık bir ahşap işinin olduğunu tahmin ediyoruz. Kapalı Maraş bölgesinde şuan 45 otel, 60 apart otel, 3800 bitmiş konut ve 380 civarı inşaat halinde konut vardır. Bu rakamlar 1974 yılından itibaren kapalı olan bölgede yer alan rakamlardır. Bunun dışında 99 eğlence merkezi, 143 devlet dairesi, kilise, spor tesisleri, müze, camiler gibi binalar da bu rakamların içinde yer almaktadır.

‘’3 milyar Dolarlık bir yatırım ile Maraş tekrardan hizmete girebilir’’

Amacımız; Kapalı Maraş’ta ne kadar ahşap işinin ön görüldüğünün bilinmesidir. Çünkü Maraş’ın açıldıktan sonra ülkemize ekonomik anlamda çok büyük getirisi olacaktır.

Maraş, özellikle turizm açısından ülkemize çok büyük katkısı sağlayacaktır. Kapalı Maraş için sıfırdan bir şehir yaratılacak düşüncesi hakim ve oradaki bir çok yapı ömrünü tamamlamış durumdadır. Kapalı olan sürede tüm ahşap yapılar süresini doldurmuştur. Farklı yerlerde yaptığımız söyleşilerde bölge ile herkesin bir tahmini var. Halbuki bölge bir şehirdir ve şehirde ahşap işi de öyle küçük rakamlar değildir. Devletimizin ve üniversitelerin yaptığı çalışmalar sonucunda Kapalı Maraş’ın alüminyum, inşaat, alt yapı gibi işleriyle birlikte tüm bölge yaklaşık 3 milyar Dolarlık bir yatırım yapılması gerekir. Yani 3 milyar Dolarlık bir yatırım ile Maraş tekrardan hizmete girebilir. Bu şehrin ahşap işlerinin yapılması ortaya çıkan toplam rakamın %8’ine tekabül etmektedir.

‘’Bizim de tercihimiz Maraş’ın etap etap belirli zaman dilimine göre açılmasıdır’’

Maraş Türk yönetimiyle açıldığı zaman kesinlikle bizim için önemli bir kalkınma olacaktır. Kapalı Maraş’ın etap etap açılması bizlerin de faydasına olacaktır. Maraş’ın bir anda, bütünüyle açılması bazı sıkıntılar yaratabilir, özellikle buradaki esnaf bir anda bu bölgenin eksikliklerini giderme konusunda yeteri kadar hızlı olamaz. Bu durum bizim kapasitesimizi bir hayli aşmaktadır. Maraş’taki ahşap işleri için öngörümüz, Maraş’ın etap etap açılması halinde bizim yerli iş gücümüzün buradaki yapılaşmaya yeteceği yönündedir.

‘’Sektör pandemiden sonra yoğunluk içerisine girdi’’

Mobilya sektörü pandemi sürecinde oldukça etkilendi fakat Mayıs ayından itibaren yavaş yavaş iş yerlerinin açılması ile durağan dönemde bekleyen tüm işler hızla tamamlanmaya başladı. Bizim sektör inşaat sektörü ile ilişkili olduğundan dolayı yarım kalan inşaatların tamamlanması ile mobilya sektörü de hareketlendi.

Müteahhitlerimizin hiçbiri projesini yarım bırakmak istemedi ve herkes projelerini tamamlamak için çalışma sürdürdü. Bu da bize müteahhit bacağının sektörden ayrılmadığını gösterdi. Öte yandan perakende sektöründe çok yoğunluk yaşandı. İnsanlar Covit-19 salgını yüzünden tatile gidemediği ve yine salgın dolayısıyla Güney Kıbrıs’a da harcama yapamadığı için evlerine ve arabalarına yatırım yaptılar. Bundan dolayı hem ev, hem otomotiv, hem ahşap, hem boya gibi sektörlerde hizmet veren arkadaşlarımız yoğunlukları halen devam etmektedir. Bu durumdan şuan memnunuz, ancak pandemi süreci yeni yıldan sonrasına kadar sürmeye devam ederse ciddi sıkıntılar yaşayacağız. Çünkü ülkemizin iki lokomotif sektörü vardır. Bunlardan biri turizm, diğeri ise eğitimdir. İkisine de şu anda durmuş durumda. Ülke olarak fakirleşmeye başladık. Bu fakirleşmenin faturasını da 2021’de ödeyeceğiz. Aşı yeni yılın ilk aylarında bulunsa eğer belki 2021 yılında turizm, eğitim ve inşaat sektöründe canlanma ve para akışı tekrar başlarsa, bu krizden belki teğet geçebiliriz.