Almanya'da neredeyse her köşe başında eski giysilerin atıldığı konteynerleri görmek mümkün. Artık kullanılmayan, eski giysilerin yüzde 75'i bu konteynerlerde toplanıyor. Ancak Almanlara pratik gelen bu sistem, dünyanın başka bölgelerinde sorunlara yol açıyor. Almanya'daki eski giysilerin büyük bölümü Asya ve Afrika'daki ülkelere gönderiliyor. Doğu Afrika'da pekçok ülke ise artık eski kıyafetleri kabul etmek istemiyor.

Çevre örgütü Greenpeace'te tekstil uzmanı olarak görev yapan Kirstin Brodde, "Bizim kıyafetlerimiz ikinci el ürünlerinin yolunu kesiyor" diyor. Ancak Brodde'nın bahsettiği tıkanma aslında varolan sorunun sadece belirtilerinden birisi. Sorunun adı ise "Fast Fashion", yani hızlı moda.