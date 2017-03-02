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Modacı Barbaros Şansal tahliye edildi

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Modacı Barbaros Şansal tahliye edildi
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanarak hakkında dava açılan ünlü modacı Barbaros Şansal'ın tutukluluğuna yapılan itiraz üzerine tahliyesine karar verildi.

DHA'nın haberine göre tahliye kararı veren üst mahkeme, Şansal hakkında yurtdışına çıkış yasağı da koydu.

Ünlü modacı Barbaros Şansal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) sınır dışı edildikten sonra gözaltına alınmış ve nöbetçi hakimlikçe 3 Ocak'ta tutuklanmıştı.

Kuzey Kıbrıs'tan Türkiye'ye iade edilen Barbaros Şansal, İstanbul Atatürk Havalimanı'na inen uçaktan çıkarılırken apronda saldırıya uğramıştı.

Şansal'a karşı gerçekleştirilen linç girişimi büyük tepki toplamıştı.

"İçerisi daha güvenli"

Barbaros Şansal'ı tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi çıkışında yakınları ve avukatı Efkan Bolaç karşıladı.

DHA'ya göre Şansal avukatına çıkışta "İçerisi daha güvenli" ifadesini kullandı.

Tutukluluk kararına itiraz edilmişti

Şansal hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ancak tahliye taleplerine rağmen Şansal'ın tutukluluğunun devam etmesi üzerine avukatı Efkan Bolaç, müvekkilinin tahliye edilmesi için itirazda bulundu.

İtirazı İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirdi.

Mahkeme bugün verdiği kararda, itirazı kabul ederek Şansal'ın tahliyesine hükmetti. Mahkeme, Şansal hakkında yurtdışına çıkış yasağı konulmasına karar verdi.

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