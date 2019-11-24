  • BIST 106.588
  • Altın 268,562
  • Dolar 5,7159
  • Euro 6,3130
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Modern Sanat Müzesi İçin Hazırlanan Kişisel Resim Sergisi Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel Tarafından Açılıyor…

» »
Kazakistanlı Sanatçılar ile Türkiye Baskı Resim Sanatçılarına Ait İki Karma Sergi ve Kazakistanlı Sanatçı Umirbek Tleuliyev’in  Modern Sanat Müzesi İçin Hazırladığı Kişisel Resim Sergisi Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel Tarafından Açılıyor…
Modern Sanat Müzesi İçin Hazırlanan Kişisel Resim Sergisi Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel Tarafından Açılıyor…

Kazakistanlı sanatçılar Umirbek Tleuliyev, Guldana Zhurkabayeva, Pyotr Kishkis, Gulnar Askarova,  Aibek Aibek ile Türkiyeli baskı resim sanatçıları Dalila Özbay, Aslıhan Kaplan Bayrak, Umut Germeç, Mesut Eren, Can Aytekin, Kadir Selçuk Yaşa’nın karma sergisi ve Kazakistanlı sanatçı Umirbek Tleuliyev’in Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırlanan eserlerinden oluşan kişisel resim sergisi Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel tarafından açılacak…

5-001.jpeg

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, 25 Kasım 2019 Pazartesi günü saat 08.30’de, Kazakistanlı sanatçı Umirbek Tleuliyev’in 26 eserinden oluşan kişisel resim sergisi ile Türkiyeli Baskı Resimden oluşan 106 eser ve Kazakistanlı sanatçılara ait 37 eserden oluşan iki ayrı karma resim sergisi Yakın Doğu Üniversitesi AKKM Sanat Merkezi’nde yer alacak

 

Umirbek Tleuliyev Kimdir?

10 Ekimde Kazakistanın Kızılorda bölgesinde doğdu. Kazak Ulusal Sanat Akademisi’nden mezun oldu. Tleuliyev Kazakistan Cumhuriyeti'nin kültürel bir sanatçısıdır. 1987'den beri Kazakistan Cumhuriyeti Tasarımcılar Birliği üyesidir, 1998'den beri Kazakistan Cumhuriyeti Sanatçılar Birliği üyesi ve aynı zamanda Rusya'nın Profesyonel Sanatçılar Birliği üyesidir. 1988'de Moskova'da Birlik Kitap Yarışmasını birincilikle kazandı.  Uluslararası afiş yarışmasının da birincisi oldu. 2001 yılında Fransa’da düzenlenen uluslararası folklor festivali sergisine katıldı. 1998'de Londra'da Kazakistan Cumhuriyetini temsilen sergiye katıldı. Sanatçı 16 cumhuriyetçi ve 12 kent sergisine katılmıştır.

 

Türkiyeli sanatçılardan özgün baskıdan oluşan karma gravür sergisi

Gravürist’in 41  baskı sanatçısı ve akademisyenlerin katılımı ile gerçekleşen ve 13’cüsü düzenlenen Baskı Resim Çalıştayı’nda Umut Germeç, Can Aytekin, Dalila Özbay, Aslıhan Bayrak Kaplan, Mesut Eren ve Kadir Selçuk Yaşa’nın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı 106 özgün baskıdan oluşan ve  Türkiye Baskı Resim Sanatını temsil eden, özgün üslup ve sanatsal kavrayışlarını yansıtıldığı eserlerin geniş bir koleksiyonundan oluşan Karma Gravür Sergisi izleyiciye sunulacak.

 
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sucuoğlu Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'ndeki iki serginin açılışını yaptı22 Kasım 2019 Cuma 15:15
  • “Göç Hukukunda Güncel Gelişmeler Ve Sorunlar” Konulu Konferans Yakın Doğu Üniversitesi Düzenledi…21 Kasım 2019 Perşembe 16:56
  • Ağaçları ve Bitkileri Tanıyarak, At Binmenin İnceliklerini Öğrendiler…20 Kasım 2019 Çarşamba 19:59
  • Karma Sergi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu Tarafından Açılıyor…20 Kasım 2019 Çarşamba 19:56
  • Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden ULAKBİM TR Dizin Tanıtımı …18 Kasım 2019 Pazartesi 20:07
  • 21 Eserden Oluşan iki Karma Sergi, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy Tarafından Açılıyor…17 Kasım 2019 Pazar 18:21
  • Yakın Doğu Üniversitesi XVI. Tıbbi Biyoloji Ve Genetik Kongresi’nde Poster Ödülüne Layık Görüldü…17 Kasım 2019 Pazar 18:19
  • "Çoktan seçmeli sınav tekniği ile verilen eğitim sistematiği, Mimarlık eğitimini olumsuz yönde etkiliyor"15 Kasım 2019 Cuma 16:01
  • CERN’de Yakın Doğu Üniversitesi İmzası15 Kasım 2019 Cuma 14:49
  • Yakın Doğu Kolejinde 9. Kariyer Günü Etkinliği Gerçekleştirdi14 Kasım 2019 Perşembe 17:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti